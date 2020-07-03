Исследователи установили новые характерные закономерности развития воспалительных процессов, которые являются причиной преждевременного старения. Такое открытие совсем под другим углом объясняет причины воспалительных реакций и процессов, приводящих к хроническим заболеваниям.

Исследователи из Университета Саара (Германия) доказали, что низкий уровень гормона стресса кортизола и белка GILZ провоцирует хроническое воспаление и в результате ускоряет старение. О работе ученых рассказывает Eurekalert.

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Феномен старения является результатом сложного взаимодействия многочисленных факторов и иммунная система играет в процессе решающую роль. С возрастом иммунные реакции могут проявлять чрезмерную активность и способствовать развитию воспалительных процессов, приводящих к появлению атеросклероза, артрита и других заболеваний.

До сих пор ученым не удалось установить все причины воспаления.

Уровень стресса влияет на процессы старения

Новые данные указывают на то, что воспалительный процесс связан с уровнем гормона кортизола, который снижается с возрастом.

В свою очередь, белок GILZ, уровень которого частично регулируется кортизолом, является ключевым героем в работе иммунной системы. В частности, он участвует в блокировании воспалительной реакции, которую запускают макрофаги. По этой причине ученые предположили, что дефицит GILZ способствует воспалению, которое провоцируют макрофаги.

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Почему низкий кортизол – это плохо

Наблюдения показали, что низкий уровень кортизола заставляет макрофаги продуцировать меньше GILZ, что в результате приводит к непрерывному выделению воспалительных молекул. Следующие эксперименты подтвердили, что эти условия усиливают хронические воспалительные процессы.

Предстоит много работы и исследований, прежде чем ученые изобретут эффективное лекарственное средство, однако открытие делает важный шаг вперед в понимании механизмов и причин феномена старения, – говорится в статье.