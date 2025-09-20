У систематичний огляд потрапили 25 попередніх досліджень, у яких взяли участь понад 1,2 мільйона людей, передає 24 Канал.

Дослідження, опубліковане у Sciencedirect, свідчить, що довготривале забруднення повітря дрібними частинками (PM1, PM2.5, PM10) та газами, такими як діоксид азоту (NO₂), пов'язане з поганим сном. Зокрема, ідеться про проблеми і засинанням, низькою якістю сну, або апное. При цьому озон (O₃) не впливав на сон.

Забруднення приміщень теж впливає?

Також важливу роль грає забруднення всередині приміщень. Тривалий контакт з димом від спалювання твердого палива також підвищує ризик поганого сну.

Дослідники наголосили, що забруднене повітря може викликати запалення, стрес для організму, порушення циркадних ритмів і подразнення дихальних шляхів, усе це своєю чергою значно погіршує сон.

Натомість поліпшення якості повітря як на вулиці, так і вдома може допомогти зменшити проблеми зі сном і пов’язані з ним ризики для серця, мозку та обміну речовин.

Сон і здоров'я: що варто знати?