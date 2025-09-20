У систематичний огляд потрапили 25 попередніх досліджень, у яких взяли участь понад 1,2 мільйона людей, передає 24 Канал.
Дослідження, опубліковане у Sciencedirect, свідчить, що довготривале забруднення повітря дрібними частинками (PM1, PM2.5, PM10) та газами, такими як діоксид азоту (NO₂), пов'язане з поганим сном. Зокрема, ідеться про проблеми і засинанням, низькою якістю сну, або апное. При цьому озон (O₃) не впливав на сон.
Забруднення приміщень теж впливає?
Також важливу роль грає забруднення всередині приміщень. Тривалий контакт з димом від спалювання твердого палива також підвищує ризик поганого сну.
Дослідники наголосили, що забруднене повітря може викликати запалення, стрес для організму, порушення циркадних ритмів і подразнення дихальних шляхів, усе це своєю чергою значно погіршує сон.
Натомість поліпшення якості повітря як на вулиці, так і вдома може допомогти зменшити проблеми зі сном і пов’язані з ним ризики для серця, мозку та обміну речовин.
Сон і здоров'я: що варто знати?
Дослідження свідчить, що якісний сон, рослинний раціон та фізична активність позитивно впливають на психологічний стан молоді.
Здорові звички, такі як сон, харчування та фізичні вправи, підсилюють позитивний вплив одна одної, зокрема, фрукти й овочі можуть частково компенсувати недосипання.