Дані були опубліковані у журналі PLOS One групою вчених на чолі з доктором Джеком Купером з Університету Отаго (Нова Зеландія), повідомляє 24 Канал.

Попередні дослідження неодноразово демонстрували, що здоровий спосіб життя позитивно впливає на фізичну форму. Однак набагато менше уваги приділялося тому, як щоденні звички впливають на психологічне самопочуття, і тим більше – як ці звички взаємодіють між собою.

Нове дослідження корисних звичок

Щоб заповнити цю прогалину, науковці проаналізували поведінку людей віком від 17 до 25 років, розглядаючи три аспекти: якість сну, кількість фруктів та овочів у раціоні й рівень фізичної активності.

У дослідженні використовувалися дані одразу з трьох джерел: опитування понад тисячі дорослих із різних країн, двотижневого щоденника 818 молодих людей, а також спостереження за 236 учасниками протягом 8 днів за допомогою фітнес-трекерів.

Як різні звички впливають на здоровʼя

Результати однозначні: саме якісний сон найчастіше прогнозував високий рівень психологічного добробуту. Далі за важливістю йшло вживання фруктів і овочів, а фізична активність замикала трійку лідерів, хоча її вплив був особливо помітним при зміні звичок в однієї й тієї самої людини у різні дні. Наприклад, якщо молодь вживала більше овочів і фруктів в окремий день, їхній настрій покращувався саме цього дня.

Кожна зі звичок – повноцінний сон, здорове харчування й фізичні вправи – впливала на самопочуття незалежно одна від одної. Але особливо варто відзначити, що їхній вплив підсилювався в комплексі: сукупність здорових звичок призводила до максимального покращення психологічного стану.

Автори зазначають і цікаве виключення – взаємодія сну та харчування: підвищене споживання фруктів і овочів частково компенсувало недосипання, а хороший сон зменшував негативні ефекти недостатньої кількості рослинної їжі.

Не треба відразу прагнути ідеальних показників. Навіть трохи краще висипатися, зробити раціон кориснішим або тренуватися на 10 хвилин довше – вже помітно покращує ваше самопочуття,

– зазначив доктор Джек Купер.

Науковці нагадують: молодість часто супроводжується певними труднощами – переїздом, фінансовою нестабільністю, стресами у навчанні та спілкуванні. Усвідомлене ставлення до власних звичок може не лише полегшити цей період, але й дати молоді змогу стати впевненішими, щасливішими й гармонійнішими.