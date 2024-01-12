Зрозумівши це, вони сподівались розробити нові шляхи та методи, які допомогли б людям жити довше. Тож, дослідники з Кембриджського університету обрали великих ссавців – слонів і китів, а також так званих, "безсмертних медуз".

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Довідка. Наші ДНК регулярно зазнають ушкоджень – через ультрафіолетові промені, промислові викиди, автомобільні вихлопи, куріння та навіть через обвуглену їжу. Усе це призводить до накопичення генних мутацій, які, найімовірніше, "нагадають" про себе в старості.

Зменшити мутації ДНК – зупинити старіння

Доктор Алекс Кейган зазначив, що усі види закінчують життя з однаковою кількістю мутацій ДНК — від мишей, які живуть близько трьох років, до людей, які живуть близько 80 років. Тобто, кількість мутацій, які організм може накопичити, є еволюційним обмеженням.

Водночас, деякі види, як от слони, кити і медузи здатні відновлювати пошкодження. Власне саме серед них вирішили шукати відповідь, як же запобігти чи принаймні сповільнити старіння.

Уже виявили ген – p53, який відповідає за протидію раковим захворюванням. Він є й у людей, і у слонів. Проте, у людини його копій усього дві, тоді як у слонів – 20.

Що стосується китів, то у них у 2,4 раза більше генів, які руйнують пухлини.

Учені припустили, що якщо мутації ДНК провокують утворення пухлин, і є причиною старіння, то зниження частоти мутацій, може призвести до потенційного розв'язання обох проблем.

Тобто, це може омолодити клітини організму до молодшого та більш функціонального стану, а це своєю чергою буде стримувати розвиток захворювань, які пов'язують зі старінням.

Нова гіпотеза учених

Науковці припустили, що насправді справа не в генах, які пригнічують пухлини, а в прямому відновленні пошкоджень ДНК. наприклад, гренландський кит не має білків, які пригнічують ракові клітини, натомість він виробляє білки, які відновлюють пошкоджені ними ДНК .

Медуза, яку називають безсмертною, в прямому сенсі може жити вічно, якщо її не вб'ють хижаки, теж завдяки аналогічній здатності – відновлювати пошкоджені ДНК.