Поняв это, они надеялись разработать новые пути и методы, которые помогли бы людям жить дольше. Итак, исследователи из Кембриджского университета выбрали крупных млекопитающих – слонов и китов, а также так называемых, "бессмертных медуз".

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Справка. Наши ДНК регулярно испытывают повреждения – из-за ультрафиолетовых лучей, промышленных выбросов, автомобильных выхлопов, курения и даже из-за обугленной пищи. Все это приводит к накоплению генных мутаций, которые, скорее всего, "напомнят" о себе в старости.

Уменьшить мутации ДНК – остановить старение

Доктор Алекс Кейган отметил, что все виды заканчивают жизнь с одинаковым количеством мутаций ДН К — от мышей, живущих около трех лет, до людей, живущих около 80 лет. То есть количество мутаций, которые организм может накопить, является эволюционным ограничением.

В то же время, некоторые виды, как слоны, киты и медузы способны восстанавливать повреждения. Именно среди них решили искать ответ, как же предотвратить или хотя бы замедлить старение.

Уже обнаружили ген – p53, отвечающий за противодействие раковым заболеваниям. Он есть и у людей, и у слонов. Тем не менее, у человека его копий всего две, а у слонов – 20.

Что касается китов, то у них в 2,4 раза больше генов, разрушающих опухоли.

Ученые предположили, что если мутации ДНК провоцируют образование опухолей и являются причиной старения, то снижение частоты мутаций может привести к потенциальному решению обеих проблем.

То есть, это может омолодить клетки организма до младшего и более функционального состояния, а это в свою очередь будет сдерживать развитие заболеваний, связывающих со старением.

Новая гипотеза ученых

Ученые предположили, что на самом деле дело не в генах, подавляющих опухоли, а в прямом восстановлении повреждений ДНК. например, гренландский кит не имеет белков, подавляющих раковые клетки, вместо этого он производит белки, восстанавливающие поврежденные ими ДНК.

Медуза, называемая бессмертной, в прямом смысле может жить вечно, если ее не убьют хищники, тоже благодаря аналогичной способности – восстанавливать поврежденные ДНК.