Поняв это, они надеялись разработать новые пути и методы, которые помогли бы людям жить дольше. Итак, исследователи из Кембриджского университета выбрали крупных млекопитающих – слонов и китов, а также так называемых, "бессмертных медуз".
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Уменьшить мутации ДНК – остановить старение
Доктор Алекс Кейган отметил, что все виды заканчивают жизнь с одинаковым количеством мутаций ДН К — от мышей, живущих около трех лет, до людей, живущих около 80 лет. То есть количество мутаций, которые организм может накопить, является эволюционным ограничением.
В то же время, некоторые виды, как слоны, киты и медузы способны восстанавливать повреждения. Именно среди них решили искать ответ, как же предотвратить или хотя бы замедлить старение.
Уже обнаружили ген – p53, отвечающий за противодействие раковым заболеваниям. Он есть и у людей, и у слонов. Тем не менее, у человека его копий всего две, а у слонов – 20.
Что касается китов, то у них в 2,4 раза больше генов, разрушающих опухоли.
Ученые предположили, что если мутации ДНК провоцируют образование опухолей и являются причиной старения, то снижение частоты мутаций может привести к потенциальному решению обеих проблем.
То есть, это может омолодить клетки организма до младшего и более функционального состояния, а это в свою очередь будет сдерживать развитие заболеваний, связывающих со старением.
Новая гипотеза ученых
Ученые предположили, что на самом деле дело не в генах, подавляющих опухоли, а в прямом восстановлении повреждений ДНК. например, гренландский кит не имеет белков, подавляющих раковые клетки, вместо этого он производит белки, восстанавливающие поврежденные ими ДНК.
Медуза, называемая бессмертной, в прямом смысле может жить вечно, если ее не убьют хищники, тоже благодаря аналогичной способности – восстанавливать поврежденные ДНК.