Як швидко поширюється коронавірус в метро: візуалізація науковців
Науковці опублікували комп'ютерну модель поширення коронавірусу у вагоні метро. Хвороба може передаватися навіть через дихання, якщо людина без маски.
Змоделювали таку ситуацію вчені з американського Університету Орегона, пише Metro.
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Вчені застерігають, що заразитись у громадському транспорті можна при звичайній розмові з хворим на коронавірус сусідом.
Але найбільшу небезпеку несе чхання – хмара інфікованих крапель поширюється аж до 7 метрів.
Як поширюється коронавірус в метро: дивитися відео
При розмові або навіть при диханні, краплі залітають набагато далі, ніж можна було б очікувати. А далі вірус розноситься ще більше при дотику до забрудненої поверхні.
Якщо ви дихаєте і розмовляєте, очевидно, краплі не поширюються так далеко, але вони можуть вплинути на людину, яка сидить навпроти вас. Також краплі з рота можуть поширюватись на поручні і далі тими людьми, які до них торкаються,
– сказав доктор Джуліан Тан.
Вчені кажуть, що саме тому важливо регулярно мити руки та носити маски, це допоможе зупини поширення вірусу.