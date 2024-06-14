Мігрень, як правило, вперше з'являється у віці від 10 до 45 років. Мігрені частіше виникають у жінок, ніж у чоловіків. Цікаво, що в деяких жінок під час вагітності напади мігрені трапляються рідше, ніж зазвичай.

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Мігрень найчастіше виникає вранці, одразу після пробудження. У деяких людей напад виникає у передбачуваних ситуаціях, наприклад перед менструацією або у вихідні після напруженого робочого тижня.

Що відчувають люди під час нападу мігрені

Найпопулярнішими словами, що описують головний біль під час нападу – "давить" і "пульсує". Найчастіше напад мігрені не обмежується головним болем. Переважна більшість людей кажуть, що мігрень у них супроводжується й іншими неприємними симптомами – зазвичай це нудота, блювання, світло та звукобоязнь. Але бувають і:

сонливість;

оніміння рук, обличчя та язика;

сльозотеча;

напруга у м'язах щелепи;

діарея;

порушення зору.

Один із найбільш очевидних ефектів мігрені – це зниження продуктивності. Приступи зазвичай тривають від кількох годин до трьох днів, ускладнюючи виконання робочих обов'язків чи навчальних завдань.

Мігрені можуть призвести до соціальної ізоляції. Постійний біль та страх перед новим нападом змушують людей уникати громадських заходів чи зустрічей із друзями.

Що робити

Якщо ви думаєте, що у вас мігрень, найкраще йти безпосередньо до цефалголога – це лікар, який спеціалізується на лікуванні різних видів головного болю.

Діагноз "мігрень" встановлюється на підставі історії хвороби, симптомів, а також фізичного та неврологічного обстеження. Однак при підозрі на інші хвороби, що призводять до головного болю, цефалголог може направити вас на додаткові аналізи та обстеження.