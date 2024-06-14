Мигрень, как правило, впервые появляется в возрасте от 10 до 45 лет. Мигрени чаще возникают у женщин, чем у мужчин. Интересно, что у некоторых женщин во время беременности приступы мигрени случаются реже, чем обычно.

Также на тему Что такое фолиевая кислота и для чего ее назначают

Мигрень чаще всего возникает утром, сразу после пробуждения. У некоторых людей приступ возникает в предсказуемых ситуациях, например перед менструацией или в выходные после напряженной рабочей недели.

Что чувствуют люди во время приступа мигрени

Самыми популярными словами, описывающими головную боль во время приступа – "давит" и "пульсирует". Чаще всего приступ мигрени не ограничивается головной болью. Подавляющее большинство людей говорят, что мигрень у них сопровождается и другими неприятными симптомами – обычно это тошнота, рвота, свето- и звукобоязнь. Но бывают и:

сонливость;

онемение рук, лица и языка;

слезотечение;

напряжение в мышцах челюсти;

диарея;

нарушение зрения.

Один из самых очевидных эффектов мигрени – это снижение производительности. Приступы обычно длятся от нескольких часов до трех дней, затрудняя выполнение рабочих обязанностей или учебных задач.

Мигрени могут привести к социальной изоляции. Постоянная боль и страх перед новым приступом заставляют людей избегать общественных мероприятий или встреч с друзьями.

Что делать

Если вы думаете, что у вас мигрень, лучше всего идти непосредственно к цефалгологу – это врач, который специализируется на лечении различных видов головной боли.

Диагноз "мигрень" устанавливается на основании истории болезни, симптомов, а также физического и неврологического обследования. Однако при подозрении на другие болезни, приводящие к головной боли, цефалголог может направить вас на дополнительные анализы и обследования.