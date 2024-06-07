Фолієва кислота – це синтетична форма вітаміну B9, який зустрічається у природі у вигляді фолатів. Продукти, багаті на фолати: шпинат, капуста, бобові, горіхи, банани, авокадо, збагачені хліб, крупи. Фолієва кислота не синтезується в організмі людини і має надходити з їжею чи препаратами.

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Для чого потрібна фолієва кислота

Фолієва кислота бере участь у синтезі нуклеїнових кислот ДНК та РНК, білків, а також у метаболізмі амінокислот. Вона необхідна для розподілу клітин та росту тканин. В організмі фолієва кислота перетворюється на активну форму – тетрагідрофолат, який бере участь у перенесенні одновуглецевих груп.

Фолієва кислота ефективна у профілактиці та лікуванні анемії, спричиненої нестачею фолатів. Вона відіграє важливу роль у розвитку плода. Фолієву кислоту рекомендується приймати жінкам у період планування вагітності за три місяці до зачаття та під час вагітності для запобігання дефектам нервової трубки у плода.

Існує багато інших терапевтичних застосувань фолієвої кислоти, хоча вони менш ефективні.

Побічні реакції фолієвої кислоти

Фолієва кислота вважається безпечною при прийманні у рекомендованих дозах. У дуже поодиноких випадках можливі розлад ШКТ або алергічна реакція. Приймання високих доз фолієвої кислоти без медичного контролю може приховати дефіцит вітаміну B12.

Але загалом користь, яку можна отримати від приймання фолієвої кислоти, виправдовує будь-який потенційний ризик, з яким можна зіткнутися.

Важливо: фолієва кислота може взаємодіяти з іншими лікарськими препаратами та впливати на їхню ефективність та безпеку.

Коли приймати

Профілактика та лікування анемії, спричиненої нестачею фолатів.

Вагітність та планування вагітності для запобігання дефектам нервової трубки у плода.

Дослідження показують, що фолієва кислота може знижувати рівень гомоцистеїну, що потенційно зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

У деяких випадках фолієва кислота використовується як частина комплексної терапії депресії чи інших психічних розладів.

Перед початком приймання фолієвої кислоти проконсультуйтеся з лікарем, щоб визначити необхідне дозування та уникнути можливих побічних ефектів.