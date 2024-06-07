Фолиевая кислота – это синтетическая форма витамина B9, который встречается в природе в виде фолатов. Продукты, богатые фолатами: шпинат, капуста, бобовые, орехи, бананы, авокадо, обогащенные хлеб, крупы. Фолиевая кислота не синтезируется в организме человека и должна поступать с пищей или препаратами.

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Для чего нужна фолиевая кислота

Фолиевая кислота участвует в синтезе нуклеиновых кислот ДНК и РНК, белков, а также в метаболизме аминокислот. Она необходима для деления клеток и роста тканей. В организме фолиевая кислота превращается в активную форму – тетрагидрофолат, который участвует в переносе одноуглеродных групп.

Фолиевая кислота эффективна в профилактике и лечении анемии, вызванной недостатком фолатов. Она играет важную роль в развитии плода. Фолиевую кислоту рекомендуется принимать женщинам в период планирования беременности за три месяца до зачатия и во время беременности для предотвращения дефектов нервной трубки у плода.

Существует много других терапевтических применений фолиевой кислоты, хотя они менее эффективны.

Побочные реакции фолиевой кислоты

Фолиевая кислота считается безопасной при приеме в рекомендованных дозах. В очень редких случаях возможны расстройство ЖКТ или аллергическая реакция. Прием высоких доз фолиевой кислоты без медицинского контроля может скрыть дефицит витамина B12.

Но в целом польза, которую можно получить от приема фолиевой кислоты, оправдывает любой потенциальный риск, с которым можно столкнуться.

Важно: фолиевая кислота может взаимодействовать с другими лекарственными препаратами и влиять на их эффективность и безопасность.

Когда принимать

Профилактика и лечение анемии, вызванной недостатком фолатов.

Беременность и планирование беременности для предотвращения дефектов нервной трубки у плода.

Исследования показывают, что фолиевая кислота может снижать уровень гомоцистеина, что потенциально уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

В некоторых случаях фолиевая кислота используется как часть комплексной терапии депрессии или других психических расстройств.

Перед началом приема фолиевой кислоты проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить необходимую дозировку и избежать возможных побочных эффектов.