Вітамін В1
Вітамін В1, або тіамін, відіграє важливу роль у процесі життєдіяльності клітин – бере участь у розщепленні та вивільненні енергії з їжі. Дефіцит тіаміну зустрічається рідко: більшість людей отримує достатню кількість з їжі.
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Норма щоденного споживання вітаміну В1:
- 1 мг для чоловіків;
- 0,8 мг для жінок.
За хімічними властивостями тіамін належить до групи водорозчинних вітамінів. Це означає, що його надлишок не може залишатися в організмі у вигляді "запасів" – необхідна кількість має бути включена до щоденного раціону.
Які продукти містять тіамін:
- Горох.
- Горіхи.
- Цільнозерновий хліб.
- Крупи.
- Цільнозернові макарони.
- Риба.
- Свинина.
- Печінка.
- Насіння соняшника.
- Йогурт.
Вітамін В2
Рибофлавін, або вітамін В2, бере участь у процесі розщеплення вуглеводів із їжі. Невелика кількість рибофлавіну синтезують бактерії кишківника у процесі своєї життєдіяльності, але цього недостатньо, щоб повноцінно задовольнити потребу організму у вітаміні В2.
Норма щоденного споживання вітаміну В2:
- 1,3 мг для чоловіків;
- 1,1 мг для жінок.
У яких продуктах міститься рибофлавін:
- Молоко.
- Яйця.
- Гриби.
- Йогурт.
- М'ясо та субпродукти.
- Риба.
- Шпинат.
Вітамін В3
Ніацин, або вітамін В3, відіграє важливу роль у підтримці здоров'я серцево-судинної, нервової та травної систем, бере участь в обміні речовин. У великих дозах ніацин використовують для корекції дисліпідемії – високої концентрації поганого холестерину в крові.
Норма щоденного споживання вітаміну В3:
16,5 мг для чоловіків;
13,2 мг для жінок.
У яких продуктах міститься ніацин:
- М'ясо.
- Риба.
- Пшеничне борошно.
- Яйця.
Вітамін В5
Вітамін В5, або пантотенова кислота, виконує роль коферменту, тобто служить кнопкою включення для речовин, що сприяють прискоренню будь-яких процесів в організмі. Наприклад, вітамін В5 допомагає виробляти та розщеплювати жирні кислоти – перетворює їх на енергію.
Норма щоденного споживання вітаміну В5: 5 мг для дорослої людини незалежно від статі.
У яких продуктах міститься пантотенова кислота:
- Субпродукти
- Яловичина.
- Куряче філе.
- Гриби.
- Авокадо.
- Горіхи, насіння.
- Молоко.
- Яйця.
- Бурий рис.
- Овес.
- Броколі.
Вітамін В6
Вітамін В6, або піридоксин, бере участь у синтезі гемоглобіну – речовини – переносника кисню в еритроцитах. Крім того, є дані, що піридоксин допомагає впоратися з ранковою нудотою в період вагітності, відіграє важливу роль у роботі нервової та імунної систем.
Норма щоденного споживання вітаміну В6:
- 1,4 мг для чоловіків;
- 1,2 мг для жінок.
Найкраще джерело піридоксину – повноцінний раціон. Бактерії в кишківнику теж синтезують певну кількість вітаміну В6, але цього недостатньо для повноцінної роботи організму.
Які продукти містять піридоксин:
- Свинина.
- Птах – курка або індичка.
- Риба.
- Арахіс.
- Соєві боби.
- Зародки пшениці.
- Овес.
- Банани.
- Молоко.
Вітамін В9
Вітамін В9, або фолат, – один із найзнаменитіших мікроелементів серед вітамінів групи В. Цей мікроелемент виконує кілька важливих функцій в організмі:
- бере участь у синтезі та розподілі еритроцитів: при нестачі фолату розвивається фолієводефіцитна мегалобластна анемія – розмір еритроцитів у цьому випадку буде більшим за встановлену норму, а загальна кількість їх буде знижена;
- бере участь у синтезі ДНК та РНК;
- відіграє ключову роль у розщепленні гомоцистеїну – амінокислоти, підвищена концентрація якої збільшує ризик деменції, остеопорозу, тромбозів, серцево-судинних захворювань;
- має вирішальне значення на формування нервової системи плода під час вагітності.
Норма щоденного споживання вітаміну В9:
- 200 мкг для дорослої людини незалежно від статі;
- 400 мкг для жінок під час вагітності.
Які продукти містять фолат:
- Брокколі.
- Брюссельська капуста.
- Листові зелені овочі, наприклад, шпинат.
- Горох.
- Нут і квасоля.
- Печінка.
Вітамін В12
Кобаламін, або вітамін В12, як і фолат, відіграє ключову роль в утворенні еритроцитів, клітинному метаболізмі та синтезі ДНК. Люди, які дотримуються вегетаріанської та веганської дієти, можуть бути схильні до дефіциту В12, оскільки він міститься тільки в продуктах тваринного походження.
Норма щоденного споживання вітаміну В12 – 2,4 мкг на день для дорослої людини незалежно від статі. Якщо ви обмежуєте споживання продуктів тваринного походження, зверніться до лікаря-терапевта, щоб визначити індивідуальні ризики розвитку дефіциту вітаміну В12.
Які продукти містять кобаламін:
- М'ясо.
- Риба.
- Молоко.
- Сир.
- Яйця.
- Печінка.