Ці захворювання відрізняються найвищим рівнем летальних випадків серед психічних розладів. Розлади харчової поведінки можуть виникати у будь-якому віці, але найчастіше вони починаються у підлітків, які мають від 13 до 17 років, інформує 24 Канал.

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Як виявити розлади харчової поведінки

Ознаки розладів харчової поведінки різноманітні й залежать від типу розладу та індивідуальних особливостей, проте існують загальні сигнали, які можуть вказувати на проблему.

Часто такі розлади починаються з переходу на так зване "здорове харчування", наприклад, відмови від солодощів чи збільшення споживання овочів і фруктів. Якщо до цього додаються зміни у поведінці, втрата ваги чи різкий набір ваги, це може вказувати на розвиток захворювання.



Розлади харчової поведінки можуть виникнути в будь-якому віці / Фото Shutterstock

Запідозрити розлад харчової поведінки можна, якщо у людини спостерігаються такі ознаки:

різка втрата ваги;

обман щодо приймання їжі та своєї ваги;

приховане швидке поглинання великої кількості їжі (наприклад, порожні упаковки в невідповідних місцях),

часті відвідування туалету після їжі;

надмірні фізичні навантаження;

уникання спільних прийомів їжі, таких як сімейні вечері або свята;

нарізка їжі на маленькі шматочки чи повільне споживання;

схильність до носіння вільного одягу для приховування змін ваги.

Крім того, люди з такими розладами часто стають замкнутими, самотніми, у них може виникнути підвищена втомлюваність, проблеми з концентрацією та підвищена дратівливість.

Типи харчових розладів

Анорексія

Анорексія – це стан, при якому людина постійно хоче схуднути:

свідомо обмежує споживання їжі, що призводить до значної втрати маси тіла;

може займатися надмірними фізичними вправами або використовувати проносні засоби;

відчуває сильний страх перед набором ваги;

має спотворене сприйняття власного тіла і вважає себе товстою, навіть якщо це не так.

Коли анорексія розвивається, думки про їжу та калорії займають майже весь час. Бажання схуднути, навіть при вже низькій вазі, може мати серйозні негативні наслідки для здоров’я і життя.

Булімія

Булімія має періоди переїдання, за якими йдуть спроби очищення. Це означає, що людина може з’їсти велику кількість їжі за раз, а потім позбутися її нездоровими способами. Поведінка після їжі може бути такою:

навмисна блювота;

використання проносних засобів;

надмірна фізична активність.

Такі дії викликані втратою контролю під час їжі, почуттям провини та страхом набору ваги. Хоча вага може коливатися, вона часто залишається в межах норми.



Здорове ставлення до їжі – запорука здоровʼя / Фото Unsplash

Компульсивне переїдання

Цей розлад проявляється у регулярних епізодах переїдання з почуттям провини:

людина з’їдає багато їжі за один раз, втрачаючи контроль;

їсть дуже швидко;

продовжує їсти, навіть коли не голодна;

набирає зайву вагу.

Після такого епізоду людина відчуває себе винною, але не намагається позбутися калорій так, як це роблять люди з булімією. Часто такі епізоди відбуваються наодинці.

Лікування розладів харчової поведінки

У лікуванні РХП важливий комплексний підхід. Потрібно, щоб він включав роботу з психологічним станом, побудову збалансованого раціону, корекцію дефіцитів у раціоні та лікування захворювань різних систем організму. Адже розлади харчової поведінки можуть мати дуже серйозні наслідки:

Згідно з дослідженнями, у людей з нервовою анорексією у 18 разів вищий ризик смертності. Вона може призвести до виникнення захворювань шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної та нервової систем.

Можливими наслідками булімії є порушення зубної емалі, рефлюкс-езофагіт – травматизація епітелію стравоходу кислотним вмістом шлунка, зневоднення.

Компульсивні переїдання загрожують розвитком ожиріння, цукрового діабету другого типу, артеріальної гіпертензії.

Згідно з думкою вчених, когнітивно-поведінкова психотерапія демонструє найбільшу ефективність у лікуванні розладів харчової поведінки. Ця методика побудована на роботі з думками та поведінковими реакціями, допомагає змінити ставлення до їжі та свого тіла.

Також часто для лікування розладів харчової поведінки використовують різні препарати, найчастіше це антидепресанти. Особливо ефективними вони будуть у ситуації, коли РПП поєднується з іншими станами, наприклад, з депресивним або тривожним розладом.

Крім того, застосовують симптоматичні ліки. Наприклад, для людей з анорексією надважливе покращення апетиту, тому лікар може призначити ”Подорожника сік” від української фармацевтичної компанії Лубнифарм. Цей натуральний засіб містить комплекс біологічно активних речовин, які впливають на секреторну функцію шлунка і внаслідок цього підвищує апетит.

Розлади харчової поведінки потребують всебічного підходу та уважного ставлення. Не варто намагатися впоратися з ними самостійно. Важливо попросити про допомогу у людей, з якими збудовані довірливі стосунки, і не соромитися звертатися до фахівців.

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