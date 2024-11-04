Эти заболевания отличаются самым высоким уровнем летальных исходов среди психических расстройств. Расстройства пищевого поведения могут возникать в любом возрасте, но чаще всего они начинаются у подростков, которые имеют от 13 до 17 лет, информирует 24 Канал.

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Как выявить расстройства пищевого поведения

Признаки расстройств пищевого поведения разнообразны и зависят от типа расстройства и индивидуальных особенностей, однако существуют общие сигналы, которые могут указывать на проблему.

Часто такие расстройства начинаются с перехода на так называемое "здоровое питание", например, отказа от сладостей или увеличения потребления овощей и фруктов. Если к этому добавляются изменения в поведении, потеря веса или резкий набор веса, это может указывать на развитие заболевания.



Расстройства пищевого поведения могут возникнуть в любом возрасте / Фото Shutterstock

Заподозрить расстройство пищевого поведения можно, если у человека наблюдаются следующие признаки:

резкая потеря веса;

обман относительно приема пищи и своего веса;

скрытое быстрое поглощение большого количества пищи (например, пустые упаковки в неподходящих местах),

частые посещения туалета после еды;

чрезмерные физические нагрузки;

избегание совместных приемов пищи, таких как семейные ужины или праздники;

нарезка пищи на маленькие кусочки или медленное потребление;

склонность к ношению свободной одежды для сокрытия изменений веса.

Кроме того, люди с такими расстройствами часто становятся замкнутыми, одинокими, у них может возникнуть повышенная утомляемость, проблемы с концентрацией и повышенная раздражительность.

Типы пищевых расстройств

Анорексия

Анорексия – это состояние, при котором человек постоянно хочет похудеть:

сознательно ограничивает потребление пищи, что приводит к значительной потере массы тела;

может заниматься чрезмерными физическими упражнениями или использовать слабительные средства;

испытывает сильный страх перед набором веса;

имеет искаженное восприятие собственного тела и считает себя толстой, даже если это не так.

Когда анорексия развивается, мысли о еде и калориях занимают почти все время. Желание похудеть, даже при уже низком весе, может иметь серьезные негативные последствия для здоровья и жизни.

Булимия

Булимия имеет периоды переедания, за которыми следуют попытки очищения. Это означает, что человек может съесть большое количество пищи за раз, а потом избавиться от нее нездоровыми способами. Поведение после еды может быть таким:

намеренная рвота;

использование слабительных средств;

чрезмерная физическая активность.

Такие действия вызваны потерей контроля во время еды, чувством вины и страхом набора веса. Хотя вес может колебаться, он часто остается в пределах нормы.



Здоровое отношение к еде – залог здоровья / Фото Unsplash

Компульсивное переедание

Это расстройство проявляется в регулярных эпизодах переедания с чувством вины:

человек съедает много еды за один раз, теряя контроль;

ест очень быстро;

продолжает есть, даже когда не голоден;

набирает лишний вес.

После такого эпизода человек чувствует себя виноватым, но не пытается избавиться от калорий так, как это делают люди с булимией. Часто такие эпизоды происходят в одиночку.

Лечение расстройств пищевого поведения

В лечении РПП важен комплексный подход. Нужно, чтобы он включал работу с психологическим состоянием, построение сбалансированного рациона, коррекцию дефицитов в рационе и лечение заболеваний различных систем организма. Ведь расстройства пищевого поведения могут иметь очень серьезные последствия:

Согласно исследованиям, у людей с нервной анорексией в 18 раз выше риск смертности. Она может привести к возникновению заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем.

Возможными последствиями булимии является нарушение зубной эмали, рефлюкс-эзофагит – травматизация эпителия пищевода кислотным содержимым желудка, обезвоживание.

Компульсивные переедания грозят развитием ожирения, сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии.

Согласно мнению ученых, когнитивно-поведенческая психотерапия демонстрирует наибольшую эффективность в лечении расстройств пищевого поведения. Эта методика построена на работе с мыслями и поведенческими реакциями, помогает изменить отношение к еде и своему телу.

Также часто для лечения расстройств пищевого поведения используют различные препараты, чаще всего это антидепрессанты. Особенно эффективными они будут в ситуации, когда РПП сочетается с другими состояниями, например, с депрессивным или тревожным расстройством.

Кроме того, применяют симптоматические лекарства. Например, для людей с анорексией сверхважно улучшение аппетита, поэтому врач может назначить ”Сок Подорожника” от украинской фармацевтической компании Лубныфарм. Это натуральное средство содержит комплекс биологически активных веществ, которые влияют на секреторную функцию желудка и вследствие этого повышает аппетит.

Расстройства пищевого поведения требуют всестороннего подхода и внимательного отношения. Не стоит пытаться справиться с ними самостоятельно. Важно попросить о помощи у людей, с которыми выстроены доверительные отношения, и не стесняться обращаться к специалистам.

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