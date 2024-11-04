Эти заболевания отличаются самым высоким уровнем летальных исходов среди психических расстройств. Расстройства пищевого поведения могут возникать в любом возрасте, но чаще всего они начинаются у подростков, которые имеют от 13 до 17 лет, информирует 24 Канал.
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Как выявить расстройства пищевого поведения
Признаки расстройств пищевого поведения разнообразны и зависят от типа расстройства и индивидуальных особенностей, однако существуют общие сигналы, которые могут указывать на проблему.
Часто такие расстройства начинаются с перехода на так называемое "здоровое питание", например, отказа от сладостей или увеличения потребления овощей и фруктов. Если к этому добавляются изменения в поведении, потеря веса или резкий набор веса, это может указывать на развитие заболевания.
Расстройства пищевого поведения могут возникнуть в любом возрасте / Фото Shutterstock
Заподозрить расстройство пищевого поведения можно, если у человека наблюдаются следующие признаки:
- резкая потеря веса;
- обман относительно приема пищи и своего веса;
- скрытое быстрое поглощение большого количества пищи (например, пустые упаковки в неподходящих местах),
- частые посещения туалета после еды;
- чрезмерные физические нагрузки;
- избегание совместных приемов пищи, таких как семейные ужины или праздники;
- нарезка пищи на маленькие кусочки или медленное потребление;
- склонность к ношению свободной одежды для сокрытия изменений веса.
Кроме того, люди с такими расстройствами часто становятся замкнутыми, одинокими, у них может возникнуть повышенная утомляемость, проблемы с концентрацией и повышенная раздражительность.
Типы пищевых расстройств
Анорексия
Анорексия – это состояние, при котором человек постоянно хочет похудеть:
- сознательно ограничивает потребление пищи, что приводит к значительной потере массы тела;
- может заниматься чрезмерными физическими упражнениями или использовать слабительные средства;
- испытывает сильный страх перед набором веса;
- имеет искаженное восприятие собственного тела и считает себя толстой, даже если это не так.
Когда анорексия развивается, мысли о еде и калориях занимают почти все время. Желание похудеть, даже при уже низком весе, может иметь серьезные негативные последствия для здоровья и жизни.
Булимия
Булимия имеет периоды переедания, за которыми следуют попытки очищения. Это означает, что человек может съесть большое количество пищи за раз, а потом избавиться от нее нездоровыми способами. Поведение после еды может быть таким:
- намеренная рвота;
- использование слабительных средств;
- чрезмерная физическая активность.
Такие действия вызваны потерей контроля во время еды, чувством вины и страхом набора веса. Хотя вес может колебаться, он часто остается в пределах нормы.
Здоровое отношение к еде – залог здоровья / Фото Unsplash
Компульсивное переедание
Это расстройство проявляется в регулярных эпизодах переедания с чувством вины:
- человек съедает много еды за один раз, теряя контроль;
- ест очень быстро;
- продолжает есть, даже когда не голоден;
- набирает лишний вес.
После такого эпизода человек чувствует себя виноватым, но не пытается избавиться от калорий так, как это делают люди с булимией. Часто такие эпизоды происходят в одиночку.
Лечение расстройств пищевого поведения
В лечении РПП важен комплексный подход. Нужно, чтобы он включал работу с психологическим состоянием, построение сбалансированного рациона, коррекцию дефицитов в рационе и лечение заболеваний различных систем организма. Ведь расстройства пищевого поведения могут иметь очень серьезные последствия:
- Согласно исследованиям, у людей с нервной анорексией в 18 раз выше риск смертности. Она может привести к возникновению заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и нервной систем.
- Возможными последствиями булимии является нарушение зубной эмали, рефлюкс-эзофагит – травматизация эпителия пищевода кислотным содержимым желудка, обезвоживание.
- Компульсивные переедания грозят развитием ожирения, сахарного диабета второго типа, артериальной гипертензии.
Согласно мнению ученых, когнитивно-поведенческая психотерапия демонстрирует наибольшую эффективность в лечении расстройств пищевого поведения. Эта методика построена на работе с мыслями и поведенческими реакциями, помогает изменить отношение к еде и своему телу.
Также часто для лечения расстройств пищевого поведения используют различные препараты, чаще всего это антидепрессанты. Особенно эффективными они будут в ситуации, когда РПП сочетается с другими состояниями, например, с депрессивным или тревожным расстройством.
Кроме того, применяют симптоматические лекарства. Например, для людей с анорексией сверхважно улучшение аппетита, поэтому врач может назначить ”Сок Подорожника” от украинской фармацевтической компании Лубныфарм. Это натуральное средство содержит комплекс биологически активных веществ, которые влияют на секреторную функцию желудка и вследствие этого повышает аппетит.
Расстройства пищевого поведения требуют всестороннего подхода и внимательного отношения. Не стоит пытаться справиться с ними самостоятельно. Важно попросить о помощи у людей, с которыми выстроены доверительные отношения, и не стесняться обращаться к специалистам.