Симптоми харчового отруєння

Харчове отруєння виникає, якщо з'їсти їжу, яка заражену мікробами. Симптоми залежить від причини отруєння – бактерія чи вірус.

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Зазвичай з'являються:

нудота;

блювання;

водяниста або кривава діарея;

біль у животі та спазми шлунка;

висока температура 38 градусів за Цельсієм і вище;

загальне нездужання, відчуття втоми;

озноб.

Як лікувати харчове отруєння

Найчастіше харчове отруєння протікає легко, тому більшості людей стає краще за кілька днів без лікування. Щоб почуватися комфортніше в період одужання та запобігти зневодненню, потрібно дати шлунку спокій, не пити та не їсти кілька годин після отруєння, а потім поповнити запас рідини, розсмоктувати шматочки льоду або пити воду.

Якщо нудить, можна робити маленькі ковтки. Пити потрібно стільки, щоб сеча була світло-жовта або прозора, а крім звичайної води підійдуть мінеральна або прозорий бульйон.

Якщо захворіла мала дитина, потрібно продовжувати годувати грудьми або з пляшечки, але маленькими порціями та частіше, ніж зазвичай. Дітям на суміші чи твердій їжі давати маленькі ковтки води між годуваннями.

Їжте, коли відчуваєте, що можете. Поступово почати їсти м'яку, нежирну їжу, що легко засвоюється, наприклад, крекери, тости, банани і рис. Поки не відчуєте себе краще, виключити алкоголь, молочні продукти, кофеїн, нікотин, жирні чи сильно приправлені страви.

Коли треба звернутись до лікаря

Потрібно звернутися до терапевта, якщо:

з'явилася кров у блювотині або екскрементах;

якщо діарея триває понад три дні;

сильний біль або спазми в животі;

лихоманка;

ознаки зневоднення (надмірна спрага, сухість у роті, мало або повна відсутність сечі);

сильна слабкість, запаморочення;

неврологічні симптоми (нечіткий зір, м'язова слабкість та поколювання в руках).

Люди з групи підвищеного ризику, до якої належать вагітні, діти, люди з хронічними захворюваннями або старше 60 років повинні викликати швидку допомогу з будь-якими симптомами харчового отруєння.