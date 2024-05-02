Самі собою кліщі досить нешкідливі. Небезпеку становлять захворювання, які може отримати через укус кліща.
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Які хвороби переносять кліщі
Найбільш поширені з них:
- енцефаліт;
- хвороба Лайма;
- туляремія;
- ерліхіоз;
- анаплазмоз;
- бабезіоз.
Тобто, якщо всередині кліща "живе" якась інфекція – бактерія, вірус чи найпростіші, – він може передати її людині. Якщо ні, укус кліща не вплине на здоров'я. Небезпека в тому, що до "перевірки" конкретної особини кліща в лабораторії ніхто не зможе точно сказати, чи є ризик отримання інфекції.
Кліщі небезпечні не скрізь
У кожної інфекції можна назвати ендемічні райони — території, де поширеність тієї чи іншого захворювання вище, ніж в інших регіонах.
Наприклад, існує перелік ендемічних за кліщовим енцефалітом регіонів України та інших країн. Як правило, рівень поширеності залежить від кліматичних умов, природного ландшафту регіону.
За даними Державної санітарно-епідеміологічної служби України ендемічними з кліщового енцефаліту є окремі території України:
- Автономна Республіка Крим – Алуштинський, Білогірський, Бахчисарайський, Кіровський, Красногвардійський, Сімферопольський, Судацький райони, Велика Ялта (Ялта, Ялтинський заповідник, Алушта, Гурзуф), лісопаркова зона м. Сімферополя, м. Севастополь;
- Волинська область – Ратнівський, Ківерцівський, Камінь-Каширський, Рожищенський, Ковельський, Любомльський, Маневицький, Старовижівський райони, м. Луцьк, м. Ковель;
- Львівська область – Яворівський район.
Однак кліщовий енцефаліт не єдине, чого варто остерігатися. Наприклад, на території України та інших країн Європи набагато частіше трапляється хвороба Лайма. З цієї причини неможливо точно сказати, що існують регіони, де укус кліща зовсім не становить небезпеки. Важливо не втрачати пильність і уважно ставитись до свого здоров'я.
Як захиститись від кліщів
Існує кілька рекомендацій, які допоможуть захиститися від укусу кліща та його наслідків:
- регулярно вакцинуйтеся від кліщового енцефаліту;
- обробляйте одяг перметрином чи спеціальними репелентами від комах;
- регулярно оглядайте одяг та відкриті ділянки шкіри, якщо ви перебуваєте на природі;
- після повернення додому уважно огляньте області під руками, підколінні ямки, область паху, вушні раковини та область за ними, пупок та волосисту частину голови;
- прийміть душ після повернення додому.