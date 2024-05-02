Самі собою кліщі досить нешкідливі. Небезпеку становлять захворювання, які може отримати через укус кліща.

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Які хвороби переносять кліщі

Найбільш поширені з них:

енцефаліт;

хвороба Лайма;

туляремія;

ерліхіоз;

анаплазмоз;

бабезіоз.

Тобто, якщо всередині кліща "живе" якась інфекція – бактерія, вірус чи найпростіші, – він може передати її людині. Якщо ні, укус кліща не вплине на здоров'я. Небезпека в тому, що до "перевірки" конкретної особини кліща в лабораторії ніхто не зможе точно сказати, чи є ризик отримання інфекції.

Кліщі небезпечні не скрізь

У кожної інфекції можна назвати ендемічні райони — території, де поширеність тієї чи іншого захворювання вище, ніж в інших регіонах.

Наприклад, існує перелік ендемічних за кліщовим енцефалітом регіонів України та інших країн. Як правило, рівень поширеності залежить від кліматичних умов, природного ландшафту регіону.

За даними Державної санітарно-епідеміологічної служби України ендемічними з кліщового енцефаліту є окремі території України:

Автономна Республіка Крим – Алуштинський, Білогірський, Бахчисарайський, Кіровський, Красногвардійський, Сімферопольський, Судацький райони, Велика Ялта (Ялта, Ялтинський заповідник, Алушта, Гурзуф), лісопаркова зона м. Сімферополя, м. Севастополь;

Волинська область – Ратнівський, Ківерцівський, Камінь-Каширський, Рожищенський, Ковельський, Любомльський, Маневицький, Старовижівський райони, м. Луцьк, м. Ковель;

Львівська область – Яворівський район.

Однак кліщовий енцефаліт не єдине, чого варто остерігатися. Наприклад, на території України та інших країн Європи набагато частіше трапляється хвороба Лайма. З цієї причини неможливо точно сказати, що існують регіони, де укус кліща зовсім не становить небезпеки. Важливо не втрачати пильність і уважно ставитись до свого здоров'я.

Як захиститись від кліщів

Існує кілька рекомендацій, які допоможуть захиститися від укусу кліща та його наслідків: