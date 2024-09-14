Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), аб'юзу зазнає кожна третя жінка. ООН визначає насильство щодо жінок як будь-який акт насильства, скоєний на підставі статевої ознаки, який завдає або може заподіяти фізичну, статеву або психологічну шкоду або страждання жінкам.

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При цьому жертвами аб'юзу стають не лише жінки: кожен шостий чоловік також зазнає насильства у стосунках.

Як зрозуміти, що ви в аб'юзивних стосунках

Є різні види аб'юзу, але всі вони спрямовані на здобуття влади та контролю над партнером. Ось кілька червоних прапорців, які вказують на те, що у відносинах є насильство: