Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), аб'юзу зазнає кожна третя жінка. ООН визначає насильство щодо жінок як будь-який акт насильства, скоєний на підставі статевої ознаки, який завдає або може заподіяти фізичну, статеву або психологічну шкоду або страждання жінкам.
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При цьому жертвами аб'юзу стають не лише жінки: кожен шостий чоловік також зазнає насильства у стосунках.
Як зрозуміти, що ви в аб'юзивних стосунках
Є різні види аб'юзу, але всі вони спрямовані на здобуття влади та контролю над партнером. Ось кілька червоних прапорців, які вказують на те, що у відносинах є насильство:
- Фізична шкода. Це не обов'язково можуть бути удари чи ляпаси – поштовхи, стусани, укуси, щипання та подряпини теж вважаються.
- Загрози завдати шкоди партнеру чи самому собі.
- Примушення до сексу або інших сексуальних контактів.
- Контроль. Це може бути контроль якоїсь сфери життя, кола спілкування, зовнішнього вигляду чи фінансів. Аб'юзер вимагає розповісти, де знаходиться його партнер у будь-який час, часто ревнує або сердиться, коли партнер хоче провести час із друзями. Хтось навіть вимагає інформації для входу в облікові записи у соціальних мережах свого партнера.
- Образи та приниження. Аб'юзер може говорити гидоти не тільки про свого партнера, а й про те, що йому дорого: про батьків і сім'ю, друзів, роботу та хобі, домашніх тварин. Деякі аб'юзери люблять використовувати для образ соціальні мережі.
- Маніпулювання почуттям сорому. Іноді цей вид насильства може бути досить тонким і непомітним – аб'юзер може вдавати, що піклується, але своїми словами змушувати свого партнера почуватися нікчемним та негідним.
- Газлайтинг. Це форма психологічного насильства, коли людина змушує свого партнера почуватися неадекватним, сумніватися у адекватності свого сприйняття навколишнього світу. Зазвичай це досягається фразами на кшталт "Тобі здається", "Ти перебільшуєш", "Ти вигадуєш, цього не було", "Твоя реакція неадекватна".
- Постійні моралі та поради. Аб'юзери часто намагаються виставити себе в ролі єдиної людини, яка все знає і яку треба слухатися.