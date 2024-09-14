Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), абьюзу испытывает каждая третья женщина . ООН определяет насилие в отношении женщин как любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который наносит или может причинить физический, половой или психологический вред или страдания женщинам.
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При этом жертвами абьюза становятся не только женщины: каждый шестой мужчина также подвергается насилию в отношениях.
Как понять, что вы в абьюзивных отношениях
- Есть разные виды абьюза, но все они направлены на получение власти и контроль над партнером. Вот несколько красных флажков, указывающих на то, что в отношениях есть насилие:
- Физический вред. Это не обязательно могут быть удары или оплеухи – толчки, пинки, укусы, щипания и царапины тоже считаются.
- Угрозы нанести вред партнеру или самому себе.
- Принуждение к сексу или другим сексуальным контактам.
- Контроль. Это может быть контроль какой-либо сферы жизни, круга общения, внешнего вида или финансов. Абъюзер требует рассказать, где находится его партнер в любое время, часто ревнует или сердится, когда партнер хочет провести время с друзьями. Кто даже требует информации для входа в учетные записи в социальных сетях своего партнера.
- Образы и унижения. Абьюзер может говорить гадости не только о своем партнере, но и о том, что ему дорого: о родителях и семье, друзьях, работе и хобби, домашних животных. Некоторые абьюзеры любят использовать для образов социальные сети.
- Манипулирование чувством стыда. Иногда этот вид насилия может быть достаточно тонким и незаметным – абъюзер может делать вид, что заботится, но своими словами заставлять своего партнера чувствовать себя никчемным и недостойным.
- Газлайтинг. Это форма психологического насилия, когда человек принуждает собственного партнера чувствовать себя неадекватным, колебаться в адекватности собственного восприятия окружающего мира. Обычно это достигается фразами типа "Тебе кажется", "Ты преувеличиваешь", "Ты придумываешь, этого не было", "Твоя реакция неадекватна".
- Постоянные морали и советы. Абьюзеры часто пытаются выставить себя в роли единственного человека, который все знает и которого нужно слушаться.