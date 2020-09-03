Рана або подряпина довго не загоюється? Тому може бути безліч причин, включаючи старість і діабет. Але організму можна допомогти регенеруватись.

Фармація пропонує дуже малу кількість засобів для загоювання. Першорядне значення тут традиційно відіграють фактори способу життя, пише Science Daily.

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Прискорення загоєння ран

Правильне харчування

Вам слід дотримуватися збалансованої дієти, яка містить всі основні групи харчових продуктів. Але оскільки загоєння ран вимагає і певних поживних речовин – білка, вітаміну А, вітаміну С і цинку.

Джерелом білка може бути м'ясо, молочні та соєві продукти, а фрукти і овочі – джерелом вітамінів. Що стосується цинку, то його джерелом можуть бути, як сухі сніданки зі злаків, збагачені цинком, так і устриці, бобові, горіхи та багато іншого.

Фізична активність

Деякі дослідження свідчать, що фізичні вправи допомагають прискорити процес загоєння ран. Це пояснюється тим, що вони підвищують активність імунної системи. Посилення кровообігу після вправ, також може знизити запалення, пов'язане з пошкодженням шкірного покриву.



Пластир прискорює загоєння / Фото unsplash

Використовуйте бинти та пластирі

Бинти й пластирі захищають від подальших травм пошкоджених ділянок шкіри. Крім того, їхнє використання також запобігає пересихання шкіри. Вчені говорять, що вологі рани гоїться швидше, а ймовірність виникнення шрамів і струпів при цьому знижується.

Не куріть

Якщо ви курите, то врахуйте, що сигарети можуть уповільнити процес загоєння. Недавні дослідження показали, що у курців гірше, ніж у некурців, гояться рани після хірургічних процедур.

Обмежте вживання алкоголю

Зловживання алкоголем, як і куріння, може позначатися на процесі загоєння. За даними дослідження Університету Лойоли (Loyola University) 2014 року, зловживання алкоголем знижує рівень лейкоцитів і білків, що грають важливу роль в процесі одужання.

Ті, хто отримує травму, перебуваючи під впливом алкоголю також мають підвищений ризик виникнення бактеріальної інфекції та посиленої кровотечі. Крім того, добре відомо, що зловживання алкоголем підвищує саму ймовірність травми.