Рана или царапина долго не заживает? Этому может быть множество причин, включая старость и диабет. Но организму можно помочь регенерироваться.

Фармация предлагает очень малое количество средств для заживления. Первостепенное значение здесь традиционно играют факторы образа жизни, пишет Science Daily.

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Ускорение заживления ран

Правильное питание

Вам следует придерживаться сбалансированной диеты, которая содержит все основные группы пищевых продуктов. Но поскольку заживление ран требует определенных питательных веществ – белка, витамина А, витамина С и цинка.

Источником белка может быть мясо, молочные и соевые продукты, а фрукты и овощи – источником витаминов. Что касается цинка, то его источником могут быть, как сухие завтраки из злаков, обогащенные цинком, так и устрицы, бобовые, орехи и многое другое.

Физическая активность

Некоторые исследования показывают, что физические упражнения помогают ускорить процесс заживления ран. Это объясняется тем, что они повышают активность иммунной системы. Усиление кровообращения после упражнений, также может снизить воспаление, связанное с повреждением кожного покрова.



Пластырь ускоряет заживление / Фото unsplash

Используйте бинты и пластыри

Бинты и пластыри защищают от дальнейших травм поврежденные участки кожи. Кроме того, их использование также предотвращает пересыхание кожи. Ученые говорят, что влажные раны заживают быстрее, а вероятность возникновения шрамов и струпьев при этом снижается.

Не курите

Если вы курите, то учтите, что сигареты могут замедлить процесс заживления. Недавние исследования показали, что у курильщиков хуже, чем у некурящих, заживают раны после хирургических процедур.

Ограничьте употребление алкоголя

Злоупотребление алкоголем, как и курение, может сказываться на процессе заживления. По данным исследования Университета Лойолы (Loyola University) 2014 года, злоупотребление алкоголем снижает уровень лейкоцитов и белков, играющих важную роль в процессе выздоровления.

Те, кто получает травму, находясь под воздействием алкоголя также имеют повышенный риск возникновения бактериальной инфекции и усиленного кровотечения. Кроме того, хорошо известно, что злоупотребление алкоголем повышает вероятность травмы.