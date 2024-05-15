Мінет – це обов'язково?

Тема орального сексу донедавна обговорювалася рідко. Причина – культурні особливості. Оральні ласки було заведено вважати чимось соромним.

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На щастя, зараз ситуація змінюється. Все частіше люди говорять про те, що немає правильних та неправильних сексуальних практик. Головне – активна згода всіх учасників процесу.

Чи каже щось наявність, чи відсутність орального сексу про стосунки у парі? Ні, усе індивідуально. У тому числі уявлення про задоволення, комфортні взаємини та хороший секс.

Як зробити хороший мінет

Взаємна згода та задоволення. Важливо, щоб процес подобався обом партнерам. Не варто погоджуватися на будь-яку сексуальну практику з почуття обов'язку чи провини.

Зручна поза. Якщо втомилися, але поки що не хочете зупиняти оральні ласки, запропонуйте партнеру змінити позу або зробити перерву. Втома та дискомфорт в тілі не дозволять зосередитися та насолоджуватися процесом.

Безпека. Деякі види інфекцій, що передаються статевим шляхом, можна отримати при незахищеному оральному сексі. Захиститись від них можна за допомогою презервативу.

Розуміння ерогенних зон партнера. Поговоріть про те, який вид стимуляції та в якій зоні подобається партнерові більше. Не бійтеся експериментувати.

Відкритий діалог. Розмовляйте про свої вподобання. Швидше за все, партнер не зможе здогадатися самостійно про те, що саме вам подобається чи не подобається.

Взаємна ініціатива. Чоловік також може регулювати ритм, швидкість, амплітуду рухів під час мінету – не варто повністю перекладати ініціативу.

Спробуйте іграшки. Наприклад, вібратором стимулюватиме область мошонки або промежини.

Памʼятайте, в хорошому сексі головне – задоволення та безпека!