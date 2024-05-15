Минет – это обязательно?

Тема орального секса до недавнего времени обсуждалась редко. Причина – культурные особенности. Оральные ласки было принято считать чем-то стыдным.

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К счастью, сейчас ситуация меняется. Все чаще люди говорят о том, что нет правильных и неправильных сексуальных практик. Главное – активное согласие всех участников процесса.

Говорит ли что-то наличие, или отсутствие орального секса об отношениях в паре? Нет, все индивидуально. В том числе представление об удовольствии, комфортные отношения и хороший секс.

Как сделать хороший минет

Взаимное согласие и удовольствие. Важно, чтобы процесс нравился обоим партнерам. Не стоит соглашаться на любую сексуальную практику из чувства долга или вины.

Удобная поза. Если устали, но пока не хотите останавливать оральные ласки, предложите партнеру сменить позу или сделать перерыв. Усталость и дискомфорт в теле не позволят сосредоточиться и наслаждаться процессом.

Безопасность. Некоторые виды инфекций, передающихся половым путем, можно получить при незащищенном оральном сексе. Защититься от них можно с помощью презерватива.

Понимание эрогенных зон партнера. Поговорите о том, какой вид стимуляции и в какой зоне нравится партнеру больше. Не бойтесь экспериментировать.

Открытый диалог. Разговаривайте о своих предпочтениях. Скорее всего, партнер не сможет догадаться самостоятельно о том, что именно вам нравится или не нравится.

Взаимная инициатива. Мужчина также может регулировать ритм, скорость, амплитуду движений во время минета – не стоит полностью перекладывать инициативу.

Попробуйте игрушки. Например, вибратором будет стимулировать область мошонки или промежности.

Помните, в хорошем сексе главное – удовольствие и безопасность!