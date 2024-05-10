Почуття провини у чоловіків

На почуття провини після мастурбації частіше страждають люди, які мають психологічні проблеми. Науковці вивчили дані 4211 чоловіків, які проходили лікування у клініці сексуальної медицини. Кожен учасник пройшов медичний огляд та відповів на запитання про свої звички та почуття, пов'язані з мастурбацією.

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Близько 8% чоловіків повідомили про почуття провини після цього процесу. Зʼясувалось, що відчуття провини через мастурбацію було пов'язане з депресією, тривогою та загальним психологічним пригніченням.

Чоловіки з цим почуттям, як правило, мають більше сексуальних проблем та конфліктів у стосунках із партнером. Але учасники цього дослідження вже зверталися за допомогою до лікаря щодо сексуальних проблем, тому ці результати не можна застосувати до усіх чоловіків загалом.

Чоловікам, які борються із почуттям провини або будь-якими негативними почуттями щодо своєї сексуальності, слід поговорити зі своїм лікарем чи психотерапевтом.

Почуття провини у жінок

У Португалії дослідники вивчали мастурбацію жінок. З 3687 жінок, які брали участь в опитуванні, деякі повідомили, що відчувають сором та провину після мастурбації. При цьому 91% жінок вказали, що мастурбували в якийсь період життя, а 29,3% протягом останнього місяця.

В Індії вчені вивчали почуття провини та задоволення від мастурбації серед студенток. З'ясувалося, що всі дівчата, які займаються мастурбацією та брали участь в опитуванні, вважають, що це погано, спричиняє слабкість, хвороби, безпліддя та сімейну дисгармонію.

Що з цим робити

Мастурбація сама по собі – безпечна та здорова сексуальна діяльність, якою насолоджуються люди різного віку та статусів у стосунках. Якщо після мастурбації виникає почуття провини, можна спробувати зосередитися на позитивних думках, а чи не зациклюватися на негативних емоціях.

Наприклад, можна спробувати вести щоденник когнітивно-поведінкової терапії, куди можна записувати думки, що автоматично з'являються після мастурбації. У ньому ж можна описувати, чому це не раціональні думки, намагатися замінити їх більш позитивними та раціональними установками.

Звернення за допомогою до лікаря чи психотерапевта може допомогти людям, які борються з почуттям провини чи іншими негативними емоціями, пов'язаними з їхньою сексуальністю.