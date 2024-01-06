Небезпека брудного одягу

У кожної людини на поверхні шкіри, в носі та кишківнику є бактерії. Часто вони нешкідливі, але деякі викликають інфекцію, особливо у людей зі шкірними проблемами чи ранами.

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Мікроби можуть поширюватися через брудну білизну, руки та прання одягу. Крім того, більшість мікробів здатні якийсь час жити на тканинах. Спідня білизна може містити мікроби від слідів фекалій та статевих інфекцій, наприклад молочниці.

Які речі потрібно прати окремо

Тому труси, дуже брудні речі на кшталт шкарпеток чи рушника та прихватки потрібно прати окремо.

Ось що ще потрібно відправляти в окреме прання:

Одяг зі слідами блювоти чи фекалій, у тому числі багаторазові підгузки. Спортивний одяг. Кухонні рушники, фартухи та інші речі, які використовують для приготування їжі. Форму медпрацівників, Загальні рушники. Речі, які забруднені інфекційним матеріалом, наприклад, кров'ю або гноєм. Одяг, у якому працюють на дачі або доглядають за тваринами.

Як правильно прати

Речі, які можуть викликати захворювання, краще прати вище 60 градусів за Цельсієм і використовувати засоби на основі відбілювача.

Американська педіатрична академія також рекомендує прати окремо дитячий одяг та користуватися дитячими мийними засобами, які викликають менше подразнення шкіри малюків.

Якщо перете слабо забруднені повсякденні речі, які навряд чи викличуть хворобу, достатньо звичайного прання при 40 градусах за Цельсієм з додаванням мийного засобу. Це допоможе зменшити ризик передачі інфекцій.