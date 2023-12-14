Як виявити неприємний запах з рота самостійно

Несвіже дихання із неприємним запахом може бути ознакою серйозного захворювання, а може й не бути. Часто людина сама не здогадується про запах, тому добре, якщо про проблему розкажуть близькі.

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Хоча є кілька способів дізнатися, як пахне з рота самостійно:

почистити зубною ниткою між зубами та оцінити запах;

зчистити зубною щіткою наліт на язику та понюхати;

зранку натще – подихати в чисту склянку;

Але ці методи покажуть, який запах рота саме в цей час, це не означає, що така ситуація постійно.

Які можуть бути причини неприємного запаху

Ось що може викликати неприємний запах із рота:

Деяка їжа. Цибуля, часник і спеції. Погана гігієна ротової порожнини або зубних протезів. Сухість у роті чи ксеростомія. У нормі слина зволожує ротову порожнину і допомагає змити бактерії. Захворювання зубів та ясен. Запальні процеси в носі та мигдаликах. Деякі захворювання. Тонзиліт, синусит, рефлюксна хвороба, закидання шлункового вмісту, стравохід.

Починати пошук причини краще згори донизу і від простого до складного.

Як позбутись неприємного запаху з рота

Запах у роті викликають бактерії, які живуть у нальоті на язику, у щілинах між яснами та зубами або в порожнинах мигдаликів. Тому перший крок – підтримувати чистоту зубів, язика та рота. Чистити зуби та ясна не менше двох разів на день протягом двох хвилин.

Також потрібно використовувати зубну пасту із фтором, очищати язик зубною щіткою або скребком, чистити між зубами зубною ниткою хоча б раз на день.

Крім цього потрібно:

Регулярно проходитиме стоматологічний огляд.

Утримувати протези в чистоті та знімати на ніч.

Після їжі із сильним запахом жувати жуйку без цукру.

Не чистити зуби, язик та ясна надто сильно, щоб вони не кровоточили й не було ранок у роті.

Не обполіскувати рота відразу після чищення зубів.

Якщо заходи не допомагають і запах лишається, звернутися до стоматолога. Перше завдання при боротьбі з неприємним запахом із рота – вилікувати карієс, пародонтоз, пародонтит, пульпіт та інші стоматологічні хвороби. . Якщо запах залишається при огляді на задній стінці горла набряк, слиз і гній, звернутися до лора.

Він проведе риноскопію, огляд порожнини носа, томографію, пазух, знайде причину запалення та призначить лікування. Можливо, буде потрібна операція. Якщо лікування не допомогло і запах нікуди не подівся, проконсультуватися з гастроентерологом.

Одна з причин неприємного запаху з рота – рефлюксна хвороба, коли вміст шлунка закидається назад у стравохід та горлянку. При цьому шлункова кислота подразнює слизову оболонку, порушує утворення слизу. При рефлюксі джерело запаху знаходиться у запаленому горлі, мигдаликах та на корені язика.

Деякі розлади мають виразні запахи:

Фруктовий аромат – ознака кетоацидозу, що буває при діабеті.

Смердюче дихання – при тривалій блювоті, коли є непрохідність кишківника.

Запах аміаку – при хронічній нирковій недостатності.

На ці причини із запущеною формою цукрового діабету та печінкової недостатності припадає приблизно 1% усіх випадків неприємного запаху. Найчастіше причина запаху з рота у бактеріях. Але умови для них створюють хвороби не тільки ротової порожнини, але також носа, горла, травлення та шлунка.