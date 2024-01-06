Опасность грязной одежды

У каждого человека на поверхности кожи, в носу и кишечнике есть бактерии. Часто они безвредны, но некоторые вызывают инфекцию, особенно у людей с кожными проблемами или ранами.

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Микробы могут распространяться из-за грязного белья, рук и стирки одежды. Кроме того, большинство микробов способны какое-то время жить на тканях. Нижнее белье может содержать микробы от следов фекалий и половых инфекций, например молочницы.

Какие вещи нужно стирать отдельно

Поэтому трусы, очень грязные вещи типа носков или полотенца и прихватки нужно стирать отдельно.

Вот что еще нужно отправлять в отдельную стирку:

Одежда со следами рвоты или фекалий, в том числе многоразовые подгузники. Спортивная одежда. Кухонные полотенца, фартуки и другие принадлежности, которые используют для приготовления пищи. Форму медработников, Общие полотенца. Вещи, загрязненные инфекционным материалом, например кровью или навозом. Одежда, в которой работают на даче или ухаживают за животными.

Как правильно стирать

Вещи, которые могут вызвать заболевание, лучше стирать выше 60 градусов Цельсия и использовать средства на основе отбеливателя.

Американская педиатрическая академия также рекомендует стирать отдельно детскую одежду и пользоваться детскими моющими средствами, которые вызывают меньшее раздражение кожи малышей.

Если стираете слабо загрязненные повседневные вещи, которые вряд ли вызовут болезнь, достаточно обычной стирки при 40 градусах по Цельсию с добавлением моющего средства. Это поможет снизить риск передачи инфекций.