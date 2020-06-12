Під час літньої спеки, коли стає важко дихати, складно дотримуватися маскового режиму. Однак під час пандемії коронавірусу носіння засобу безпеки є важливим, відтак експерти склали список рекомендацій, щодо того, як носити маски влітку.

Професор епідеміології UCLA та директор Центру глобального здоров'я та здоров'я іммігрантів університету Енн Рімойн просить не відмовлятися від маски до осені, пише видання CNN.

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"Важливо носити маску і підтримувати соціальне дистанціювання", – наголосила Рімойн, посилаючись на дослідження, яке показало, що обидві заходи захисту є найбільш ефективними для запобігання передачі коронавірусної інфекції.

Чому під маскою важко дихати?

Маска затримує тепло всередині, тому стає важко дихати. Професор кафедри інфекційних захворювань в медичній школі Університету Співдружності Вірджинії Річард Венцель радить зняти маску, якщо людина відчуває, що їй важко дихати, але при цьому намагатися дотримуватися дистанції – відійти в тінь і випити води.

Коли ми дихаємо, ми охолоджуємо тіло, тому носіння маски, яка дуже швидко нагрівається, може привести до підвищеної температури при сильній спеці, особливо якщо вона супроводжується вологістю,

– пояснив доктор Річард Венцель.



У спеку можна зняти маску, але обов'язково дотримуватися дистанції / Фото: Unsplash

Носіння маски у спеку: рекомендації щодо безпеки