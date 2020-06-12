Во время летней жары, когда становится трудно дышать, сложно придерживаться масочного режима. Однако во время пандемии коронавируса ношение средства безопасности важно, поэтому эксперты составили список рекомендаций относительно того, как носить маски летом.

Профессор эпидемиологии и директор UCLA Центра глобального здоровья и здоровья иммигрантов университета Энн Римойн просит не отказываться от маски до осени, пишет издание CNN.

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"Важно носить маску и соблюдать социальное дистанцирование", – подчеркнула Римойн, ссылаясь на исследование, которое показало, что обе меры защиты являются наиболее эффективными для предотвращения передачи коронавирусной инфекции.

Почему под маской трудно дышать?

Маска задерживает тепло внутри, поэтому становится трудно дышать. Профессор кафедры инфекционных заболеваний в медицинской школе Университета Содружества Вирджинии Ричард Венцель советует снять маску, если чувствуете, что вам трудно дышать, но при этом стараться соблюдать дистанцию – отойти в тень и выпить воды.

Когда мы дышим, мы охлаждаем тело, поэтому ношение маски, которая очень быстро нагревается, может привести к повышенной температуре при сильной жаре, особенно если она сопровождается влажностью,

– объяснил доктор Ричард Венцель.



В жару можно снять маску, но обязательно соблюдать дистанцию / Фото: Unsplash

Ношение маски в жару: рекомендации по безопасности