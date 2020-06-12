Как правильно носить маску в жару: советы
Во время летней жары, когда становится трудно дышать, сложно придерживаться масочного режима. Однако во время пандемии коронавируса ношение средства безопасности важно, поэтому эксперты составили список рекомендаций относительно того, как носить маски летом.
Профессор эпидемиологии и директор UCLA Центра глобального здоровья и здоровья иммигрантов университета Энн Римойн просит не отказываться от маски до осени, пишет издание CNN.
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"Важно носить маску и соблюдать социальное дистанцирование", – подчеркнула Римойн, ссылаясь на исследование, которое показало, что обе меры защиты являются наиболее эффективными для предотвращения передачи коронавирусной инфекции.
Почему под маской трудно дышать?
Маска задерживает тепло внутри, поэтому становится трудно дышать. Профессор кафедры инфекционных заболеваний в медицинской школе Университета Содружества Вирджинии Ричард Венцель советует снять маску, если чувствуете, что вам трудно дышать, но при этом стараться соблюдать дистанцию – отойти в тень и выпить воды.
Когда мы дышим, мы охлаждаем тело, поэтому ношение маски, которая очень быстро нагревается, может привести к повышенной температуре при сильной жаре, особенно если она сопровождается влажностью,
– объяснил доктор Ричард Венцель.
В жару можно снять маску, но обязательно соблюдать дистанцию / Фото: Unsplash
Ношение маски в жару: рекомендации по безопасности
- Подождите, когда на улице станет прохладнее. Тогда будет возможность избежать жары.
- Подберите дышащий материал для маски. По словам Римойн, идеальная тканевая маска для лица должна плотно прилегать к лицу, и человек должен быть в состоянии постирать и высушить ее, не повреждая ее форму. Многие одевают хлопковые маски из-за их легкости.
- Убедитесь, что одели маску правильно. Маска должна плотно прилегать к бокам лица, но внутри должно оставаться свободное пространство.
- Носите с собой запасную маску.
- Надевайте маску, когда это необходимо. Риск передачи вируса снижается на свежем воздухе. Поэтому на открытом пространстве с соблюдением дистанции с другими людьми риски инфицирования коронавирусной инфекцией меньше.