Подагра – це форма артриту, яка викликає раптовий сильний біль у суглобах. Вона виникає коли сечова кислота накопичується в організмі і утворює кристали в суглобах. Це призводить до болю, набряку, почервоніння та скутості рухів у суглобі.

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Які препарати призначають для лікування подагри

Для лікування подагри існують два типи ліків, які діють на різні проблеми:

  • Перший тип зменшує запалення та біль під час нападу подагри. До таких ліків відносять нестероїдні протизапальні препарати, колхіцин та кортикостероїди.
  • Другий тип допомагає запобігти ускладненням подагри шляхом зниження кількості сечової кислоти в крові. До цього типу відносять ліки, які блокують вироблення сечової кислоти, – алопуринол і фебуксостат, і препарати, що покращують виведення сечової кислоти, наприклад, пробенецид.

Що можна зробити самому

Також важливим є здоровий спосіб життя. Ось що можна зробити:

  • обмежити вживання алкоголю та напоїв з доданим цукром. Натомість потрібно надавати перевагу воді, чаю, молоку, у тому числі рослинному;
  • постаратися обмежити продукти з високим вмістом сечової кислоти, наприклад, червоне м'ясо, печінку, морепродукти;
  • регулярно займатися спортом та підтримувати здорову вагу. Краще вибирати активність із низьким рівнем впливу на суглоби, таку як ходьба, їзда на велосипеді та плавання.