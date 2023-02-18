Подагра – это форма артрита, которая вызывает внезапную сильную боль в суставах. Она возникает когда мочевая кислота скапливается в организме и образует кристаллы в суставах. Это приводит к боли, отеку, покраснению и скованности движений в суставе.
Также на тему: Что такое подагра: симптомы, причины и лечение
Какие препараты назначают для лечения подагры
Для лечения подагры существуют два типа лекарства, которые действуют на различные проблемы:
- Первый тип уменьшает воспаление и боль во время приступа подагры. К таким лекарствам относятся нестероидные противовоспалительные препараты, колхицин и кортикостероиды.
- Второй тип помогает предотвратить осложнения подагры путем снижения количества мочевой кислоты в крови. К этому типу относят лекарства, которые блокируют выработку мочевой кислоты – аллопуринол и фебуксостат, и препараты, улучшающие выведение мочевой кислоты, например пробенецид.
Что можно сделать самому
Также важен здоровый образ жизни. Вот что можно сделать:
- ограничить употребление алкоголя и напитков с добавленным сахаром. Вместо этого нужно отдавать предпочтение воде, чаю, молоку, в том числе растительному;
- постараться ограничить продукты с высоким содержанием мочевой кислоты, например красное мясо, печень, морепродукты;
- регулярно заниматься спортом и поддерживать здоровый вес. Лучше выбирать активность с низким уровнем воздействия на суставы, такие как ходьба, езда на велосипеде и плавание.