Подагра – заболевание суставов, которое проявляется в нарушении обмена веществ, из-за чего впоследствии повышается уровень мочевой кислоты в крови и откладываются кристаллы солей мочевой кислоты в суставах. Ранее эта болезнь поражала в основном мужчин 40-60 лет, но в последние десятилетия подагрой чаще страдают женщины и молодые люди.

Врач-терапевт и врач-эндокринолог медицинской группы компаний ADONIS Наталья Ляшенко назвала симптомы, причины возникновения подагры, а также методы лечения.

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Врач Наталья Ляшенко “Подагра – это форма артрита, возникающая вследствие откладывания кристаллов уратов (кристаллов мочевой кислоты) в суставе, что вызывает воспаление и интенсивную боль при подагрических приступах. Кристаллы уратов образуются, когда есть повышенный уровень мочевой кислоты в крови ”.

Тело человека вырабатывает мочевую кислоту, когда она разрушает пурины – вещества, которые есть в организме. Пурины также находящихся в определенных продуктах, таких как стейк и морепродукты. Другие продукты также способствуют повышению уровня мочевой кислоты, например, алкогольные напитки, особенно пиво, и напитки, которые подслащены фруктовым сахаром (фруктозой).

Высокий уровень мочевой кислоты – симптомы • боль в большом пальце ноги

• интенсивная боль и воспаление суставов

• сложность с мочеиспусканием

• нестабильный пульс

• боль в коленях

• камни в почках

• утомление

• жесткие образования вокруг суставов

Обычно мочевая кислота растворяется в крови и проходит через почки в мочу. Но иногда тело вырабатывает слишком много кислоты или же почки выделяют ее слишком мало. Когда это происходит, мочевая кислота может накапливаться, образуя острые кристаллы в суставе или окружающих тканях. Это вызывает боль, воспаление и отек.



Почему возникает подагра

Подагра – причины возникновения Гипертония ( повышение артериального давления). Сахарный диабет. Почечная недостаточность. Дислипидемия ( повышение холестерина и триглицеридов крови). Ожирение. Анемия. Наследственность. Пол (мужчины). Прием некоторых медикаментов ( тиазидных диуретиков).

Человек больше склонен к развитию подагры, если у него высокий уровень мочевой кислоты. Факторы, повышающие уровень мочевой кислоты в организме, включают:

Рацион

Еда, богатая мясом и морепродуктами, а также напитки, которые содержат фруктовый сахар (фруктозу). Потребление алкоголя, особенно пива, также повышает риск подагры.

Еда, богатая мясом и морепродуктами, а также напитки, которые содержат фруктовый сахар (фруктозу). Потребление алкоголя, особенно пива, также повышает риск подагры. Ожирение

Если у вас избыточный вес, то ваш организм производит больше мочевой кислоты, соответственно, почки имеют большую нагрузку.

Если у вас избыточный вес, то ваш организм производит больше мочевой кислоты, соответственно, почки имеют большую нагрузку. Болезни

Некоторые заболевания и состояния повышают риск подагры. К ним относят высокое кровяное давление и хронические заболевания, такие как диабет, метаболический синдром, болезни сердца и почек.

Некоторые заболевания и состояния повышают риск подагры. К ним относят высокое кровяное давление и хронические заболевания, такие как диабет, метаболический синдром, болезни сердца и почек. Определенные препараты

Применение тиазидных диуретиков, которые обычно используется при лечении гипертонии, и низких доз аспирина также может повысить уровень мочевой кислоты.

Факторы риска возникновения подагры

Генетика

Если другие члены вашей семьи имели подагру, вы более склонны к развитию этой болезни.

Если другие члены вашей семьи имели подагру, вы более склонны к развитию этой болезни. Возраст и пол

Подагра встречается чаще у мужчин, прежде всего, потому, что женщины имеют более низкий уровень мочевой кислоты. После наступления менопаузы уровне мочевой кислоты у женщин приближаются к уровням мужчин. В последних подагра чаще развивается в возрасте от 30 до 50 лет.

Подагра встречается чаще у мужчин, прежде всего, потому, что женщины имеют более низкий уровень мочевой кислоты. После наступления менопаузы уровне мочевой кислоты у женщин приближаются к уровням мужчин. В последних подагра чаще развивается в возрасте от 30 до 50 лет. Недавние операции или травмы

Недавнюю операцию или травму связывают с повышенным риском развития подагры.

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Признаки и симптомы подагры почти всегда возникают внезапно, чаще всего ночью. Они включают:

1. Интенсивная боль в суставах. Подагра обычно поражает суставы большого пальца ноги, но болезнь может возникать и в любом другом суставе. Это могут быть щиколотки, колени, локти, запястья и пальцы. Боль обычно острее в течение первых 4-12 часов.

Врач Наталья Ляшенко “ Приступы подагры характеризуются внезапной тяжелой болью, отеком, покраснением сустава, часто поражается плюсне-фаланговый сустав первого пальца стопы. Приступ подагры может возникнуть внезапно, заставляя человека подняться с постели среди ночи с ощущением, что первый палец стопы горит. Сустав при этом горячий, красный, отекший, к нему невозможно прикоснуться из-за боли”.

2. Затяжной дискомфорт. После острой боли неприятные ощущения уменьшаются. Некоторый дискомфорт сустава может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Более поздние приступы подагры могут длиться дольше и больше будут влиять на суставов.

3. Воспаление и покраснение. Пораженные суставы или суставы становятся отечными, теплыми и красными.

4. Ограниченный диапазон движения. Когда подагра прогрессирует, вы не сможете нормально перемещать суставы.

Для того, чтобы выявить наличие подагры необходимо:

1. Определить уровень мочевой кислоты в крови, а также в суточной моче.

2. Сделать анализ синовиальной жидкости сустава.

3. Сделать рентген.

4. При необходимости – сделать компьютерную томографию или же магнитно-резонансную томографию.

Как выявить подагру

Лечение подагры обычно включает медицинские препараты, которые выбирает врач и пациент, основываясь на текущем состоянии здоровья человека.

Препараты для лечения острых приступов и предотвращения будущих приступов включают нестероидные противовоспалительные средства (препараты на основе кохлицина, кортикостероиды).

Врачи могут назначить препараты для предотвращения осложнений подагры – лекарства, блокирующие производство мочевой кислоты (Аллопуринол, фебуксостат) и лекарства, улучшающие удаление мочевой кислоты (пробенецид, лезинурад).

Лекарство является наиболее эффективным способом лечения острой подагры и может предотвратить повторные приступі подагры. Однако нужно изменить некоторые пищевые привычки и образ жизни.

1. Исключите или ограничьте употребление алкогольных напитков и напитков, которые содержат фруктозу. Вместо этого пейте много безалкогольных напитков, особенно воды.

2. Ограничьте потребление мяса, рыбы и птицы в рационе. Особенно, это касается сырокопченых и вареных колбасок, сарделек, сосисок, консерв.

3. Ешьте больше продуктов из цельного зерна, фруктов, овощей и меньше рафинированных углеводов, таких как кремовые торты, пирожные, конфеты, изделия из слоеного и сдобного теста, белый хлеб.

Диета при подагре

4. Регулярно тренируйтесь. Поддержание тела в здоровом весе снижает риск подагры.

5. Пейте много жидкости.

6. Употребляйте молочные продукты с низким содержанием жирности. Можно употреблять нежирный кефир, несоленый творог, яйца ( не более одного в день).

7. Что касается круп, то ограничьте себя в употреблении только бобовых. Все потому, что они содержат мочевую кислоту в большом количестве.

8. Не пейте кофе, крепкий чай, какао.

9. Старайтесь использовать как можно меньше соли.

Врачи советуют придерживаться диеты №6 (стол №6).

Подагра – профилактика заболевания Диета

Ограничение алкоголя

Употребление достаточного количества жидкости

Поддержание нормальной массы тела

Профилактический осмотр врача

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