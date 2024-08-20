Мозоль – це ущільнена ділянка шкіри, що виникає внаслідок надмірного тертя або тиску. На стопах і п'ятах вони часто з'являються через постійний тиск, наприклад, при бігу або ходьбі без взуття, а на пальцях ніг або між ними через носіння тісного взуття.

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Однак мозолі можуть бути ознакою різних захворювань, таких як діабет або проблеми з кровообігом. У людей похилого віку мозолі на руках можуть виникати через зменшення підшкірного жирового шару і сухості шкіри.

Види мозолів

Існують різні типи мозолів:

Вологий мозоль – це маленький пухир з рідиною всередині, який може утворитися після носіння нового тісного взуття і викликати дискомфорт. Якщо не зняти взуття вчасно, пухир може луснути й пошкоджена шкіра почне кровоточити.

Сухий мозоль – це потовщена жовта ділянка шкіри без чітких меж, що часто виникає через тривале носіння незручного взуття. Причиною може бути плоскостопість або вальгусна деформація стопи.

Натоптень – це форма сухого мозоля, що розташовується на підошвах або пальцях ніг з чіткими межами. Основна причина – тісне взуття, включаючи вузькі туфлі на високих підборах.

Стрижневий мозоль – це ущільнення з твердим стрижнем, що йде вглиб шкіри, яке може бути викликане підвищеною пітливістю, шкірними захворюваннями або діабетом.

Як лікувати мозолі

Лікування мозолів часто можливе в домашніх умовах. Вологі мозолі гояться за кілька днів за умови захисту від додаткового тертя. Сухі мозолі та натоптиші можна видаляти за допомогою пемзи або спеціальної пилки після розм'якшення шкіри у теплій воді. Після процедури рекомендується використовувати крем із саліциловою кислотою або іншими компонентами.

Стрижневі мозолі вимагають професійного видалення, наприклад, за допомогою апаратного педикюру.

Для запобігання появі нових мозолів важливо вибирати зручне взуття та використовувати зволожувальні креми для регулярного догляду за шкірою.

Якщо мозолі з'являються регулярно або підозрюєте наявність якогось захворювання, потрібно звернутися до лікаря для діагностики та лікування.