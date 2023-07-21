Зубні камені – м'які зубні відкладення, які з часом мінералізувалися в ротовій порожнині. Грубо кажучи, затверділи. Вони складаються із залишків їжі, мікроорганізмів, відмерлих клітин мікроорганізмів та різних солей – фосфору, кальцію, магнію.

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Чому виникає каміння на зубах

Якщо не видаляти зубний наліт регулярно, він може затвердіти протягом 24 – 72 годин і перетворитися на зубний камінь. Навіть якщо людина уважно піклується про свої зуби, вона все одно має бактерії в роті, які змішуються з солодкою і крохмалистою їжею.

Головна причина появи зубного каміння – порушення домашньої гігієни ротової порожнини: неповне очищення зубів, неправильна техніка чищення, недостатня кількість часу, неправильно підібрані засоби гігієни порожнини рота, наприклад невідповідна щітка або паста.

Друга причина – це різні гормональні зміни в організмі, наприклад, під час вагітності, в підлітковому періоді, на тлі якихось стресів, і в цілому зміни та захворювання організму. У ці періоди йде внутрішня перебудова, але це також впливає на стан порожнини рота.

Гормональні зміни, стрес та імунологічні захворювання можуть призвести до зміни складу слини: часто вона стає більш в'язкою.

Ще на стан зубів впливає наявність карієсу, дефектних пломб. Це все чіпляє на себе більше нальоту і вичищати ці місця стає складніше. Якщо це не вдається робити, то наліт ще швидше збирається і з часом мінералізується.

Як помітити камені

Якщо каміння можна побачити неозброєним поглядом – це над ясенне зубне каміння, воно з'являється на емалі зуба ближче до ясен. А ще часто буває, що каміння багато під яснами і його неможливо побачити зовні. І тут вам може допомогти лише похід до стоматолога.

Раз на пів року треба ходити до фахівця, щоби вчасно профілактувати, провести професійну гігієну, налагодити домашній догляд, підібрати потрібні засоби гігієни ротової порожнини.

Якщо людина використовує додаткові засоби гігієни, то вона, наприклад, може звернути увагу, що нитка у неї рветься, а це може бути ознакою як дефектної пломби, карієсу, так і каменю між зубами. Кровоточивість ясен – це теж ознака скупчення каменів, через які ясна подразнюються.

Які можуть бути ускладнення

Зубні камені призводять до неприємного запаху, кровоточивості ясен, зміни кольору зубів. Також може бути некомфортно посміхатися та спілкуватися. Коли зубні камені довго на яснах, під яснами, руйнується кругова зв'язка і зуб може почати хитатися.

Під зубним камінням може розвиватися прихований карієс, який не болить. Якщо там вже був якийсь дефект, дефектна пломба або карієс і в цьому місці з'являється мінералізований камінь, то ситуація, звичайно, погіршуватиметься.

Важливо відзначити: вдома не вдасться прибрати камені, якщо вони вже утворилися. Їх можна прибрати лише у професіонала. Вдома можна прибрати м'який наліт, тому важливо проводити домашню гігієну. Тоді м'якого нальоту не буде у великій кількості, він не накопичуватиметься, відповідно, каміння не утворюватиметься.