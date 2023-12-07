Чому виникає лупа

Лупа не з'являється через погану гігієну. Але якщо людина не миє волосся регулярно і при цьому в неї вже є лупа, проблема може стати помітнішою. Часта причина лупи – себорейний дерматит. До кінця незрозуміло, чому він виникає.

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Вважається, що хвороба пов'язана із чутливістю імунної системи до грибків типу маласезія. Ці мікроорганізми живуть на шкірі та люблять ділянки, у яких є сальні залози. При цьому лупа – ознака легкої форми такого дерматиту. У людини з'являється почервоніння та свербіж шкіри голови.

У важких випадках лупа відшаровується великими пластівцями не тільки на голові, а й на обличчі та тілі. Шкіра може сильно свербіти, а на її поверхні будуть скоринки та бляшки. Симптоми погіршуються від стресу або в холодну пору року.

Також лупа виникає через алергію на фарбу для волосся або засоби для укладання. Так проявляється контактний дерматит. Ще лупа з'являється через сухість шкіри. Тоді частинки шкіри менші, а суха вона не тільки на голові, а й на руках чи ногах. Іноді лупа – ознака екземи чи псоріазу.

Як позбутися лупи

За легкої форми себорейного дерматиту використовують безрецептурні шампуні. Це засоби з сульфідом селену, піритіоном цинку, дьогтем і шампунів з кетоконазолом. Щоб знайти відповідний варіант, часто чергують два типи шампунів від лупи.

Волосся з лікувальним шампунем миють один – три рази на тиждень. Ефект лікування з'являється не відразу, а через 4 – 6 тижнів. Потім шампунь від лупи використовують раз на тиждень або рідше для профілактики. Якщо людина місяць миє голову шампунем від лупи та покращень немає, треба звернутися до дерматолога. Також треба йти до лікаря, якщо шкіра сильно свербить і є почервоніння.