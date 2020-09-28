Часто гикавка стає нестерпною та приносить чимало дискомфорту. А тому люди намагаються позбутися гикавки якнайшвидше: хтось затримує повітря, хтось п'є воду, а є й екстремальніші методи.

Про те, що з цього вигадка, а що правда, читайте в матеріалі Здоров'я 24.

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Чому виникає гикавка

Причиною гикавки є ніщо інше, як скорочення діафрагми, яке супроводжується інтенсивними дихальними коливаннями.

При різкому проходженню повітря через голосові зв'язки в гортані виникає характерний звук, який люди чують, як "гик".

До слова, гикавка буває фізіологічною (короткочасною) та навіть хронічною. Якщо гикавка турбує понад 48 годин, це привід звернутись до лікаря, адже причини можуть бути серйозними.

Втім, переважно гикавка не пов'язана із хворобами, а є самостійним симптомом, причиною якого може бути переїдання, стрес, алкоголь та навіть сміх, іноді гикавка може виникнути взагалі без причини.



Переїдання і газовані напої є частою причиною гикавки / Фото harchi.info

Як позбутися гикавки

Більшість методів базуються на двох механізмах:

1-ша група має на меті підвищити рівень вуглекислого газу в крові, й таким чином зменшити спазми діафрагми.

До таких способів відносять: затримання дихання або дихання в паперовий пакет. Часто це дійсно може допомогти, але чому, науковці не мають відповіді.

Ймовірно, це спосіб переключити увагу нашого організм, який починає хвилюватись через збільшення рівня вуглекислого газу в крові. Також є версія, що саме низький рівень вуглекислого газу і є причиною гикавки, тому збільшення його в крові зупиняє симптом.

2-гий підхід зупинення гикавки полягає у стимулюванні блукаючого нерва, який проходить від мозку до шлунку, регулюючи процес дихання і ковтання.

Блукаючий нерв бере участь в процесі гикання, але якщо порушити ланцюжок реакцій, стимулюючи його, нерв починає посилати сигнали в мозок про нові відчуття.

Саме до цієї групи способів належать поради щодо ковтання води, жування лимону. Стимулювати блукаючий нерв можна й таким чином: потягнути за кінчик язика, покласти пальці у вуха або трохи натиснути на очні яблука.

Такі дії змушують організм відчути, що відбувається щось незвичне і небезпечне, а тому – відволіктись від гикання, бо з'явилась важливіша потреба – захист. У такому ж ключі працює спосіб, коли людину, що гикає, раптово лякають.



Щоб перестати гикати, пожуйте лимон / Фото Pixabay

Як позбутись гикавки у дитини

Щодо дітей, то механізм гикавки той самий. Гикати діти можуть почати через істерику чи надмірний сміх, або ж знову ж таки переїдання чи вживання газованих напоїв.

Поради від МОЗ:

Дихати у паперовий пакет.

З'їсти повну ложку дрібного сухого цукру.

Пити з протилежного краю склянки.

Полоскати рот крижаною водою (у випадку, якщо гикавка у дитини, зважте на ризики переохолодження горла, а тому, оберіть інший спосіб).

Найпростіший спосіб позбутись гикавки: зробити максимально глибокий вдих, широко відкривши рот. Затримати дихання на кілька секунд. Зазвичай, напад припиняється одразу, але затримку повітря можна повторити кілька разів.

Якщо проблема спровокована переохолодженням, допоможе теплий одяг, гарячий чай чи ковдра.

Гикавка після алкоголю

Інтоксикація організму внаслідок розпивання алкоголю може стати причиною виникнення гикавки.

Зокрема, якщо алкогольний напій був газованим, це є додатковим факторм-подразником. Якщо з'являється гикавка після спиртних напоїв, це говорить про серйозне отруєння організму.

Внаслідок токсичного впливу ацетальдегіду, метаболіту етанолу на печінку, збільшується тиск на діафрагму.

Позбутись гикавки причиною якої є алкоголь можна звичайними способами, які перераховані вище, а ось похмілля й інтоксикації внаслідок алкогольного отруєння позбутись складніше.