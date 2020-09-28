Часто икота становится невыносимой и приносит много дискомфорта. Поэтому люди пытаются избавиться от икоты как можно быстрее: кто-то задерживает воздух, кто-то пьет воду, а есть и экстремальные методы.

О том, что из этого вымысел, а что правда, читайте в материале Здоровье 24.

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Почему возникает икота

Причинаой икоты является ничто иное, как сокращение диафрагмы, которое сопровождается интенсивными дыхательными колебаниями.

При резком прохождении воздуха через голосовые связки в гортани возникает характерный звук, который люди слышат, как "ик".

К слову, икота бывает физиологической (кратковременной) и даже хронической. Если икота беспокоит более 48 часов, это повод обратиться к врачу, ведь причины могут быть серьезными.

Впрочем, преимущественно икота не связана с болезнями, а является самостоятельным симптомом, причиной которого может быть переедание, стресс, алкоголь и даже смех, иногда икота может возникнуть вообще без причины.



Переедание и газированные напитки являются частой причиной икоты / Фото harchi.info

Как избавиться от икоты

Большинство методов базируются на двух механизмах:

1-я группа имеет целью повысить уровень углекислого газа в крови, и таким образом уменьшить спазмы диафрагмы.

К таким способам относятся: задержание дыхания или дыхание в бумажный пакет. Часто это действительно может помочь, но почему, ученые не имеют ответа.

Вероятно, это способ переключить внимание нашего организма, который начинает волноваться из-за увеличения уровня углекислого газа в крови. Также есть версия, что именно низкий уровень углекислого газа и является причиной икоты, поэтому увеличение его в крови останавливает симптом.

2-рой подход остановки икоты заключается в стимулировании блуждающего нерва, который проходит от мозга к желудку, регулируя процесс дыхания и глотания.

Блуждающий нерв участвует в процессе икоты, но если нарушить цепочку реакций, стимулируя его, нерв начинает посылать сигналы в мозг о новых ощущениях.

Именно к этой группе способов относятся советы по глотанию воды, жеванию лимона. Стимулировать блуждающий нерв можно и так: потянуть за кончик языка, положить пальцы в уши или чуть нажать на глазные яблоки.

Такие действия заставляют организм почувствовать, что происходит что-то необычное и опасное, а потому – отвлечься от икоты, так как появилась более важная потребность – защита. В таком же ключе работает способ, когда икающего человека внезапно пугают.



Чтобы перестать икать, пожуйте лимон / Фото Pixabay

Как избавиться от икоты у ребенка

Что касается детей, то механизм икоты тот же. Икать дети могут начать из-за истерики или чрезмерного смеха, или опять же переедания или употребления газированных напитков.

Советы от Минздрава:

Дышать в бумажный пакет.

Съесть полную ложку мелкого сухого сахара.

Пить с противоположного края стакана.

Полоскать рот ледяной водой (в случае, если икота у ребенка, взвесьте риски переохлаждения горла, а потому, выберите другой способ).

Самый простой способ избавиться от икоты – сделать максимально глубокий вдох, широко открыв рот. Задержать дыхание на несколько секунд. Обычно приступ прекращается сразу, но задержку воздуха можно повторить несколько раз.

Если проблема спровоцирована переохлаждением, поможет теплая одежда, горячий чай или одеяло.

Икота после алкоголя

Интоксикация организма вследствие распития алкоголя может стать причиной возникновения икоты.

В частности, если алкогольный напиток был газированным, это является дополнительным факторм-раздражителем. Если появляется икота после спиртных напитков, это говорит о серьезном отравлении организма.

Вследствие токсического воздействия ацетальдегида, метаболита этанола на печень, увеличивается давление на диафрагму.

Избавиться от икоты, причиной которой является алкоголь, можно обычными способами, которые перечислены выше, а вот от похмелья и интоксикации вследствие алкогольного отравления избавиться сложнее.