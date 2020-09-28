Как избавиться от икоты и почему она возникает
Часто икота становится невыносимой и приносит много дискомфорта. Поэтому люди пытаются избавиться от икоты как можно быстрее: кто-то задерживает воздух, кто-то пьет воду, а есть и экстремальные методы.
О том, что из этого вымысел, а что правда, читайте в материале Здоровье 24.
Читайте также Механизм икоты: почему возникает и когда говорит о проблемах
Почему возникает икота
Причинаой икоты является ничто иное, как сокращение диафрагмы, которое сопровождается интенсивными дыхательными колебаниями.
При резком прохождении воздуха через голосовые связки в гортани возникает характерный звук, который люди слышат, как "ик".
К слову, икота бывает физиологической (кратковременной) и даже хронической. Если икота беспокоит более 48 часов, это повод обратиться к врачу, ведь причины могут быть серьезными.
Впрочем, преимущественно икота не связана с болезнями, а является самостоятельным симптомом, причиной которого может быть переедание, стресс, алкоголь и даже смех, иногда икота может возникнуть вообще без причины.
Переедание и газированные напитки являются частой причиной икоты / Фото harchi.info
Как избавиться от икоты
Большинство методов базируются на двух механизмах:
- 1-я группа имеет целью повысить уровень углекислого газа в крови, и таким образом уменьшить спазмы диафрагмы.
Вероятно, это способ переключить внимание нашего организма, который начинает волноваться из-за увеличения уровня углекислого газа в крови. Также есть версия, что именно низкий уровень углекислого газа и является причиной икоты, поэтому увеличение его в крови останавливает симптом.
- 2-рой подход остановки икоты заключается в стимулировании блуждающего нерва, который проходит от мозга к желудку, регулируя процесс дыхания и глотания.
Блуждающий нерв участвует в процессе икоты, но если нарушить цепочку реакций, стимулируя его, нерв начинает посылать сигналы в мозг о новых ощущениях.
Такие действия заставляют организм почувствовать, что происходит что-то необычное и опасное, а потому – отвлечься от икоты, так как появилась более важная потребность – защита. В таком же ключе работает способ, когда икающего человека внезапно пугают.
Чтобы перестать икать, пожуйте лимон / Фото Pixabay
Как избавиться от икоты у ребенка
Что касается детей, то механизм икоты тот же. Икать дети могут начать из-за истерики или чрезмерного смеха, или опять же переедания или употребления газированных напитков.
Советы от Минздрава:
- Дышать в бумажный пакет.
- Съесть полную ложку мелкого сухого сахара.
- Пить с противоположного края стакана.
- Полоскать рот ледяной водой (в случае, если икота у ребенка, взвесьте риски переохлаждения горла, а потому, выберите другой способ).
Если проблема спровоцирована переохлаждением, поможет теплая одежда, горячий чай или одеяло.
Икота после алкоголя
Интоксикация организма вследствие распития алкоголя может стать причиной возникновения икоты.
В частности, если алкогольный напиток был газированным, это является дополнительным факторм-раздражителем. Если появляется икота после спиртных напитков, это говорит о серьезном отравлении организма.
Вследствие токсического воздействия ацетальдегида, метаболита этанола на печень, увеличивается давление на диафрагму.
Избавиться от икоты, причиной которой является алкоголь, можно обычными способами, которые перечислены выше, а вот от похмелья и интоксикации вследствие алкогольного отравления избавиться сложнее.