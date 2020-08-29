Жінки, коли стають мамами, нерідко відчувають чимало болю. Зокрема – у спині, яка після народження дитини дуже потерпає.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Вагітність, потреба немовлят постійно бути на руках, грудне вигодовування, відсутність відпочинку, стрес – все це може викликати біль у спині.

Як можна полегшити біль у спині

Влаштовуйтеся зручніше, але не засиджуйтеся на одному місці

"Грудне вигодовування дуже важливе. Але на початку материнства може бути доволі дискомфортним заняттям для мам. Деколи годинами доводиться годувати дитину, через що жінки застигають в одній позі та перевантажують й без того постраждалу спину", – пояснює Супрун.

Для цього спробуйте змінювати позицію якомога частіше. Якщо ви зазвичай сидите на дивані – спробуйте лягти на бік. Це допоможе відпочити вашим м’язам від постійного сидіння.

Для грудного вигодування оберіть зручне, але тверде крісло з вертикальною спинкою, яка підтримуватиме вашу спину прямою. Під спину можна підкласти подушку для зручності. Прикладайте дитину до грудей, а не нахиляйтеся до неї.

Виконуйте фізичні вправи

Помірні навантаження допоможуть вам почуватися краще і комфортніше. Вправи потрібні для здоров’я хребта в будь-якої людини.

"Якщо ви побоюєтеся навантажень через проблеми зі здоров’ям, порадьтеся зі своїм сімейним лікарем", – наголошує ексглава МОЗ.

Доглядайте за собою

З появою дитини треба пам'ятати про важливість догляду за собою: дуже важливо, щоби ви добре харчувалися та могли хоча б трохи відпочити.

Не соромтеся просити про допомогу вашого партнера та близьких. Використовуйте вільний час на себе, а не на прибирання дому чи приготування їжі. Ваш ресурс — це також ресурс вашої дитини, пам’ятайте про це,

– заявила Уляна Супрун.