Женщины, когда становятся мамами, нередко испытывают немало боли. В частности – в спине, которая после рождения ребенка очень страдает.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

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Беременность, потребность младенцев постоянно быть на руках, грудное вскармливание, отсутствие отдыха, стресс – все это может вызвать боль в спине.

Как облегчить боль в спине

Устраивайтесь поудобнее, но не засиживайтесь на одном месте

"Грудное вскармливание очень важно. Но в начале материнства может быть довольно дискомфортным занятием для мам. Порой часами приходится кормить ребенка, из-за чего женщины застывают в одной позе и перегружают и без того пострадавшую спину", – объясняет Супрун.

Для этого попробуйте менять позицию как можно чаще. Если вы обычно сидите на диване – попробуйте лечь на бок. Это поможет отдохнуть вашим мышцам от постоянного сидения.

Для грудного вскармливания выберите удобное, но жесткое кресло с вертикальной спинкой, которая будет поддерживать вашу спину прямой. Под спину можно подложить подушку для удобства. Прикладывайте ребенка к груди, а не наклоняйтесь к нему.

Выполняйте физические упражнения

Умеренные нагрузки помогут вам чувствовать себя лучше и комфортнее. Упражнения нужны для здоровья позвоночника у любого человека.

"Если вы опасаетесь нагрузок из-за проблем со здоровьем, посоветуйтесь со своим семейным врачом", – отмечает экс-глава Минздрава.

Ухаживайте за собой

С появлением ребенка надо помнить о важности ухода за собой: очень важно, чтобы вы хорошо питались и могли хотя бы немного отдохнуть.

Не стесняйтесь просить о помощи вашего партнера и близких. Используйте свободное время на себя, а не на уборку дома или приготовление пищи. Ваш ресурс – это также ресурс вашего ребенка, помните об этом,

– заявила Ульяна Супрун.