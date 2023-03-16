Чому люди не йдуть до лікаря

А буває, що в минулому людина зіткнулася з хамством та непрофесіоналізмом. Тому зовсім не хочеться проходити через такий негатив знову.

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Нерідко людина боїться дізнатися про хворобу. Уява малює страшні картинки, а інтернет лише погіршує ситуацію. Нерідко все виявляється не так страшно, як здається.

Серед інших причин – ятрофобія, страх лікарів та будь-яких видів обстеження. Людина з таким захворюванням усіма силами уникатиме контакту з лікарями.

Як подолати страх

Боятися, переживати та соромитися прийому у лікаря цілком нормально. Перед консультацією спробуйте згадати найприємніший візит до лікаря та сконцентруватися на цьому відчутті.

Для того, щоб полегшити процес, продумайте свій візит до дрібниць: як ви зайдете до кабінету і що говоритимете, як попрощаєтеся з лікарем. Перед зустріччю з лікарем можна послухати приємну музику або пограти у головоломку в телефоні. Також щоб розслабитися, можна спробувати помедитувати.

Спробуйте відверто сказати лікареві про те, що вас турбує. Знаючи про ваш страх або почуття сором'язливості, фахівець змінить підхід у спілкуванні або навіть саме лікування. А якщо у вас ятрофобія, допоможе когнітивно-поведінкова терапія.