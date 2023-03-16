Почему люди не идут к врачу

А бывает, что в прошлом человек столкнулся с хамством и непрофессионализмом. Поэтому совсем не хочется проходить через такой негатив снова.

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Нередко человек боится узнать болезнь. Воображение рисует страшные картинки, а интернет лишь усугубляет ситуацию. Нередко все оказывается не так страшно, как кажется.

Среди других причин – ятрофобия, страх врачей и любых видов обследования. Человек с таким заболеванием будет всеми силами избегать контакта с врачами.

Как преодолеть страх

Бояться, переживать и стесняться приема у врача вполне нормально. Перед консультацией попробуйте вспомнить приятный визит к врачу и сконцентрироваться на этом ощущении.

Для того чтобы облегчить процесс, продумайте свой визит до мелочей: как вы зайдете в кабинет и что будете говорить, как попрощаетесь с врачом. Перед встречей с лечащим врачом можно послушать приятную музыку или поиграть в головоломку в телефоне. Также, чтобы расслабиться, можно попытаться помедитировать.

Попытайтесь откровенно сказать врачу о том, что вас беспокоит. Зная о вашем страхе или чувстве застенчивости, специалист изменит подход в общении или даже само лечение. А если у вас ятрофобия, поможет когнитивно поведенческая терапия.