З'являється все більше досліджень та методик корекції цього стану. Отже, люди, які страждають на перфекціонізм, можуть навчитися справлятися з ним і поліпшити якість свого життя.
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Що таке синдром відмінника
Люди, які страждають на нього, зазвичай мають схожі лінії поведінки та переконання:
- Їхнім стандартам та очікуванням важко чи навіть неможливо відповідати.
- Неможливість досягнути "ідеалу" веде до зниження продуктивності.
- Невідповідність очікування та реальності часто впливає на самовідчуття людини – у неї з'являються тривога, депресивний стан, перманентне відчуття незадоволеності. Бажання зробити конкретне завдання ідеально залишає мало часу для інших аспектів життя, що призводить до соціальної ізоляції та звуження кола інтересів.
- Синдром відмінника безпосередньо пов'язаний із надмірно критичною самооцінкою. У цьому стандарти "ідеального" можуть поширюватися і на оточення, і на їхні дії.
- Часто у тих, хто страждає на синдром відмінника, є переконання, що оточуючі теж очікують від них досконалості.
Люди з високим рівнем перфекціонізму часто витрачають на виконання та перероблення завдання більше часу, ніж потрібно, через свої високі стандарти та страх зробити помилку. Крім того, перфекціонізм загострює ряд розладів, включаючи обсесивно-компульсивний розлад, соціальний тривожний розлад, панічний розлад, розлад харчової поведінки.
Синдром відмінника виникає, як правило, у шкільний період. Причиною появи синдрому стають високі очікування від дитини. Діти з синдромом відмінника старанні і слухняні, вони завжди виконують всі завдання, вони намагаються передбачати бажання оточуючих, щоб догодити. У таких дітей найчастіше є невроз, психосоматичні захворювання, складнощі із соціальними контактами та адаптацією в колективі. Часто людина переносить синдром відмінника у вуз та робоче середовище.
Як побороти синдром відмінника
Почніть із чесної відповіді собі на такі запитання: У якій сфері життя я можу знизити стандарти без великих втрат? Для відповіді питання можна використовувати колесо балансу – методику, з допомогою якої оцінюється наповненість різних сфер життя.
Яка діяльність приносить мені насолоду? Саме процес, а не результат. Далі потрібно створювати умови, щоби такої діяльності було більше. Хто з оточення може стати для мене близьким, з ким я готовий спробувати побудувати неідеальні стосунки як дружні, так і романтичні?
Після цього психологи пропонують пройти п'ять кроків на шляху до позбавлення від синдрому відмінника, який заважає жити:
- Визначте, як зайвий перфекціонізм вам шкодить.
- Слідкуйте за своїм станом і тригерами.
- Зверніться за професійною допомогою.
- Обмежте робочий час та завдання строгими рамками.
- Прослідкуйте взаємовплив перфекціонізму та вашого оточення.
Виконуючи ці кроки, ви зрозумієте суть ваших міжособистісних відносин, з чого вони складаються, а значить, зможете змінити їх – зменшити напругу, власне роздратування.