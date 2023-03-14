З'являється все більше досліджень та методик корекції цього стану. Отже, люди, які страждають на перфекціонізм, можуть навчитися справлятися з ним і поліпшити якість свого життя.

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Що таке синдром відмінника

Люди, які страждають на нього, зазвичай мають схожі лінії поведінки та переконання:

Їхнім стандартам та очікуванням важко чи навіть неможливо відповідати.

Неможливість досягнути "ідеалу" веде до зниження продуктивності.

Невідповідність очікування та реальності часто впливає на самовідчуття людини – у неї з'являються тривога, депресивний стан, перманентне відчуття незадоволеності. Бажання зробити конкретне завдання ідеально залишає мало часу для інших аспектів життя, що призводить до соціальної ізоляції та звуження кола інтересів.

Синдром відмінника безпосередньо пов'язаний із надмірно критичною самооцінкою. У цьому стандарти "ідеального" можуть поширюватися і на оточення, і на їхні дії.

Часто у тих, хто страждає на синдром відмінника, є переконання, що оточуючі теж очікують від них досконалості.

Люди з високим рівнем перфекціонізму часто витрачають на виконання та перероблення завдання більше часу, ніж потрібно, через свої високі стандарти та страх зробити помилку. Крім того, перфекціонізм загострює ряд розладів, включаючи обсесивно-компульсивний розлад, соціальний тривожний розлад, панічний розлад, розлад харчової поведінки.

Синдром відмінника виникає, як правило, у шкільний період. Причиною появи синдрому стають високі очікування від дитини. Діти з синдромом відмінника старанні і слухняні, вони завжди виконують всі завдання, вони намагаються передбачати бажання оточуючих, щоб догодити. У таких дітей найчастіше є невроз, психосоматичні захворювання, складнощі із соціальними контактами та адаптацією в колективі. Часто людина переносить синдром відмінника у вуз та робоче середовище.

Як побороти синдром відмінника

Почніть із чесної відповіді собі на такі запитання: У якій сфері життя я можу знизити стандарти без великих втрат? Для відповіді питання можна використовувати колесо балансу – методику, з допомогою якої оцінюється наповненість різних сфер життя.

Яка діяльність приносить мені насолоду? Саме процес, а не результат. Далі потрібно створювати умови, щоби такої діяльності було більше. Хто з оточення може стати для мене близьким, з ким я готовий спробувати побудувати неідеальні стосунки як дружні, так і романтичні?

Після цього психологи пропонують пройти п'ять кроків на шляху до позбавлення від синдрому відмінника, який заважає жити:

Визначте, як зайвий перфекціонізм вам шкодить. Слідкуйте за своїм станом і тригерами. Зверніться за професійною допомогою. Обмежте робочий час та завдання строгими рамками. Прослідкуйте взаємовплив перфекціонізму та вашого оточення.

Виконуючи ці кроки, ви зрозумієте суть ваших міжособистісних відносин, з чого вони складаються, а значить, зможете змінити їх – зменшити напругу, власне роздратування.