Про це під час брифінгу розповів завідувач кабінету Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області Віталій Люшенко. За його словами, профілактика йодом не всім корисна.

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По-перше, людям старшим за 40 років калій йодид не призначають. По-друге, він також недоречний і заборонений тим, у кого є надлишок йоду в організмі,

– пояснив експерт.

Віталій Люшенко наголосив, що потрібно уважно ставитися до вживання цього препарату. Його приймають одноразово, виключно після офіційного повідомлення влади.

"Ці таблетки, вживаються за пів години до того, як людина потрапляє в зону радіаційного забруднення", – пояснив завідувач.

Чи потрібно приймати йод після аварії на ЗАЕС

Скоріш за все ні. Як пояснили експерти Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, призупинення роботи останнього діючого енергоблока Запорізької АЕС у вересні 2022 року призвело до відсутності небезпечних ізотопів йоду. Це пояснюється тим, що утворення таких ізотопів йоду відбувається лише під час роботи енергоблока для вироблення електроенергії.

Тож навіть під час аварії чи теракту саме цієї небезпечної речовини в повітрі не буде. Тому приймання калію йодиду буде не тільки марним, але й небезпечним для здоров'я.