Чи потрібно приймати йод після аварії на ЗАЕС

Згідно з висновками науковців, призупинення роботи останнього діючого енергоблока Запорізької АЕС у вересні 2022 року призвело до відсутності небезпечних ізотопів йоду. Це пояснюється тим, що утворення таких ізотопів йоду відбувається лише під час роботи енергоблока для вироблення електроенергії.

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Ізотоп йоду I-131, який має найдовший період напіврозпаду приблизно 8 діб, під час цього періоду зменшує свою активність в два рази. Інші ізотопи радіоактивного йоду мають ще коротші періоди напіврозпаду.

З моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло вже щонайменше 34 періоди напіврозпаду цього ізотопу йоду, що означає мільярдне зменшення його активності в останньому зупиненому реакторі порівняно з вереснем 2022 року.

Вживання йоду може бути небезпечним

Науковці підкреслюють, що йодопрофілактика є необхідною лише в разі реальної загрози надходження радіоактивного йоду в організм, якого нині на Запорізькій АЕС немає. Внаслідок цього, вживання препарату калію йодиду під час відсутності такої загрози не тільки непотрібне, але й може бути шкідливим для здоров'я.

Недоцільне вживання таблеток чи розчину йоду може призвести до серйозних ушкоджень слизової оболонки та отруєння. Тому вказівку щодо прийому йоду необхідно отримувати від місцевих органів виконавчої влади на основі об'єктивних даних щодо роботи електростанції, а також висновків компетентних осіб з МОЗ або ДСНС.