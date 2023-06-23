Нужно ли принимать йод после аварии на ЗАЭС

Согласно выводам ученых, приостановка работы последнего действующего энергоблока Запорожской АЭС в сентябре 2022 года привела к отсутствию опасных изотопов йода. Это объясняется тем, что образование таких изотопов йода происходит только при работе энергоблока для выработки электроэнергии.

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Изотоп йода I-131, имеющий самый длинный период полураспада примерно 8 суток, во время этого периода уменьшает свою активность в два раза. Другие изотопы радиоактивного йода имеют еще более короткие периоды полураспада.

С момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло уже по меньшей мере 34 периода полураспада этого изотопа йода, что означает миллиардное уменьшение его активности в последнем остановленном реакторе по сравнению с сентябрем 2022 года.

Употребление йода может быть опасным

Ученые подчеркивают, что йодопрофилактика необходима только в случае реальной угрозы поступления радиоактивного йода в организм, которой сейчас на Запорожской АЭС отсутствует. Вследствие этого, употребление препарата калия йодида в отсутствие такой угрозы не только не нужно, но и может быть вредным для здоровья.

Нецелесообразное употребление таблеток или раствора йода может привести к серьезным повреждениям слизистой оболочки и отравлению. Поэтому указание приема йода необходимо получать от местных органов исполнительной власти на основе объективных данных о работе электростанции, а также выводов компетентных лиц из Минздрава или ГСЧС.