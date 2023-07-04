Об этом на брифинге рассказал заведующий кабинетом Учебно-методического центра гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Николаевской области Виталий Люшенко. По его словам, профилактика йодом не всем полезна.

Читайте также Нужно ли покупать йодид калий при теракте на ЗАЭС: объяснение физика-ядерщика

Во-первых, людям старше 40 лет калий йодид не назначают. Во-вторых, он также неуместен и запрещен тем, у кого есть избыток йода в организме.

– объяснил эксперт.

Виталий Люшенко подчеркнул, что нужно внимательно относиться к употреблению этого препарата. Его принимают единовременно, исключительно после официального уведомления властей.

"Эти таблетки употребляются за пол часа до того, как человек попадает в зону радиационного загрязнения", - пояснил заведующий.

Нужно ли принимать йод после аварии на ЗАЭС

Скорее всего, нет. Как объяснили эксперты Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности, приостановка работы последнего действующего энергоблока Запорожской АЭС в сентябре 2022 года привела к отсутствию опасных изотопов йода. Это объясняется тем, что образование таких изотопов йода происходит только при работе энергоблока для выработки электроэнергии.

Так что даже во время аварии или теракта именно этого опасного вещества в воздухе не будет. Поэтому прием калия йодида будет не только бесполезным, но и опасным для здоровья.