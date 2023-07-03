Насколько опасна ЗАЭС

Об этом рассказал физик-ядерщик, руководитель программы ядерной безопасности Союза обеспокоенных ученых США. Эдвин Лайман. По его словам, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) стала менее уязвимой по сравнению с несколькими месяцами назад. На территории станции расположены шесть ядерных реакторов, каждый из которых имеет собственное хранилище для радиоактивных отходов. Поэтому в зданиях защитной оболочки каждого реактора находится значительное количество радиоактивных материалов.

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Однако сами реакторы закрыты, и они не производили электроэнергию путем ядерного разделения на протяжении многих месяцев или еще дольше. Поэтому тепловое излучение от радиоактивных продуктов разделения уменьшилось, что упрощает охлаждение реакторов и предотвращает их расплавление,

– рассказал физик.

У ЗАЭС есть реакторы на легкой воде, которые не настолько уязвимы к стремительному увеличению мощности, что привело к взрыву Чернобыльского реактора. Однако нельзя игнорировать возможность повреждения реакторов или конструкций защитной оболочки и протекания, хотя это происходит реже.

Нужно ли ковать калий йодид

Важно сохранять спокойствие и не вызывать панику. Подобные беспокойства возникали в прошлом, и следует понимать, что при каждой подобной ситуации люди спешат покупать йодид калия.

"Однако, распределение этого препарата должно осуществляться службами реагирования на чрезвычайные ситуации, которые знают, где, когда и кому это нужно. Поэтому, если люди начинают самостоятельно покупать йодид калия, это может привести к его дефициту и не хватить тем, кто действительно имеет неотложную потребность в нем", – объяснил ученый.

Он рекомендует найти границу между беспокойством и паникой. Слушать официальную информацию и отвечать на действия, рекомендованные властями, а не пытаться самостоятельно решать ситуацию, поскольку это может ухудшить ее для других.