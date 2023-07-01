Министерство здравоохранения отмечает опасность бесконтрольного приема калия йодида и объясняет главные риски.

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Почему в случае радиационной аварии следует принимать йодид калий При авариях на ядерных объектах может выделяться радиоактивный иод (I-131). При попадании в организм он избирательно накапливается в щитовидной железе и приводит к ее облучению и поражению. Единственный препарат для эффективного предотвращения радиационного поражения щитовидной железы содержит йодид калий.

Эффективен при корректной дозировке, в нужное время

В то же время следует понимать, что калий йодид эффективен, если человек принимает нужную дозу препарата в нужное время. Именно так она поможет оградить щитовидную железу от поглощения И-131. Механизм срабатывает следующим образом: щитовидная железа поглощает йодид калий, а потому места для И-131 – просто нет.

Однако калий йодид (стабильный йод) полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Так что принимать его "на всякий случай" – нельзя! Он может навредить здоровью,

– отметили в Минздраве.

Чем опасен бесконтрольный прием калия йодида

Побочными эффектами неконтролируемого приема стабильного йода являются: сыпь на коже, воспаление слюнных желез с отеком и сопутствующей болью, возможна частичная потеря вкуса и сухости во рту, а также желудочно-кишечные расстройства (тошнота, диарея).

Также в случае передозировки могут возникать и более серьезные аллергические реакции, как лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лицо, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, говорением или проглатыванием, а также хрипы или одышка.

Могут наблюдаться расстройства сердечно-сосудистой системы:

нарушение сердечного ритма,

тахикардия,

фибрилляция предсердий.

А также расстройства нервной системы – возбуждение, дрожь, тремор рук.

К побочным эффектам относят зоб (увеличение размеров щитовидной железы), потерю массы тела, гиперфункцию щитовидной железы, снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз), опасное снижением частоты пульса, артериального давления.

При неконтролируемом приеме стабильного иода существует риск смерти.