Міністерство охорони здоров’я наголошує на небезпечності безконтрольного прийому калію йодиду та пояснює головні ризики.
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Чому у випадку радіаційної аварії слід приймати калій йодидПри аваріях на ядерних об'єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). При потраплянні в організм він вибірково накопичується у щитоподібній залозі і спричиняє її опромінення й ураження. Єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить калій йодид.
Ефективний при коректному дозуванні, у потрібний час
Водночас потрібно розуміти, що калій йодид ефективний, якщо людина приймає потрібну дозу препарату в потрібний час. Саме так вона допоможе захистити щитоподібну залозу від поглинання І-131. Механізм спрацьовує наступним чином: щитоподібна залоза поглинає калій йодид, а тому місця для І-131 – просто немає.
Однак, калій йодид (стабільний йод) корисний лише в окремих ситуаціях в конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його "про всяк випадок" – не можна! Він може зашкодити здоров'ю,
– наголосили в МОЗ.
Чим небезпечний безконтрольний прийом калію йодиду
Побічними ефектами неконтрольованого прийому стабільного йоду є: висипання на шкірі, запалення слинних залоз із набряком та супутнім болем, можлива часткова втратою смаку та сухістю у роті, а також шлунково-кишкові розлади (нудота, діарея).
Також у випадку передозування можуть виникати і серйозніші алергічні реакції, як от лихоманка і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, говорінням або ковтанням, а також хрипи або задишка.
Можуть спостерігатись розлади серцево-судинної системи:
- порушення серцевого ритму,
- тахікардія,
- фібріляція передсердь.
А також розлади нервової системи – збудження, тремтіння, тремор рук.
До побічних ефектів відносять зоб (збільшення розмірів щитоподібної залози), втрату маси тіла, гіперфункцію щитоподібної залози, зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), небезпечний зниженням частоти пульсу, артеріального тиску.