Тож, якщо ви зараз на шляху того, щоб подолати анемію. Зауважимо, що краще визначити це лабораторно та разом із сімейним лікарем. Він допоможе скоректувати харчування та може призначити додатковий прийом заліза у добавках. Але, тут важливо знати кілька нюансів, про які ми вам розповімо.

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Отже, які вітаміни та мінерали потрібно попити, що покращити засвоюваність заліза в крові:

Цинк – мінерал, який і справді є унікальним, він бере участь в метаболізмі заліза. Якщо в організмі не вистачає цинку, то і рівень заліза не буде підвищуватися. При цьому магній, мідь та саме залізо погіршують всмоктування цинку.

Мідь – також впливає на засвоюваність заліза, навіть часто різні види анемії вказують на дефіцит міді в організмі, який рідко діагностується. Дефіцит міді може також бути однією з причин ранньої сивини, тому якщо помітили у себе збільшення кількості сивого волосся, а також дефіцит заліза, можливо вашому організму не вистачає саме міді.

Марганець – впливає на функцію 22 білків, що беруть участь у гомеостазі заліза.

Вітамін С – допомагає покращити засвоюваність заліза на 30%.

Водночас важливо пам'ятати, що будь-який прийом ліків слід узгоджувати зі своїм лікарем.

Що стосується раціону, то ці мікроелементи можна знайти у таких продуктах: цинк – в устрицях, субпродуктах, яловичині та крупах; мідь – у горіхах, м'ясі, насінні та морепродуктах; марганець шукайте в журавлині, чорниці, горіхах та бобових. А ось вітамін С ховається в солодкій паприці, петрушці, чорній смородині, кейлі та шпинаті.