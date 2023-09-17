Итак, если вы сейчас на пути преодоления анемии. Заметим, что лучше определить это лабораторно вместе с семейным врачом. Он поможет скорректировать питание и может назначить дополнительный прием железа в добавках. Но здесь важно знать несколько нюансов, о которых мы вам расскажем.

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Итак, какие витамины и минералы нужно попить, что улучшить усвояемость железа в крови:

Цинк – минерал, который действительно уникален, он участвует в метаболизме железа. Если в организме не хватает цинка, то уровень железа не будет повышаться. При этом магний, медь и само железо ухудшают всасывание цинка.

Медь – также влияет на усвояемость железа, даже часто разные виды анемии указывают на дефицит меди в редко диагностируемом организме. Дефицит меди может быть одной из причин ранней седины, поэтому если заметили у себя увеличение количества седых волос, а также дефицит железа, возможно вашему организму не хватает именно меди.

Марганец – оказывает влияние на функцию 22 белков, участвующих в гомеостазе железа.

Витамин С – помогает улучшить усвояемость железа на 30%.

В то же время важно помнить, что любой прием лекарства следует согласовывать со своим врачом.

Что касается рациона, то эти микроэлементы можно найти в следующих продуктах: цинк – в устрицах, субпродуктах, говядине и крупах; медь – в орехах, мясе, семенах и морепродуктах; марганец ищите в клюкве, чернике, орехах и бобовых. А вот витамин С прячется в сладкой паприке, петрушке, черной смородине, кейле и шпинате.