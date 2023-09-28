Медичний чекап – це набір досліджень, мета якого виявити захворювання чи схильність до нього. Пращур сучасного чекапа – обов'язкова диспансеризація. Різниця між ними в тому, що диспансеризація охоплює всіх одразу та оплачує її державу, а чекап – індивідуальне рішення пацієнта. Зазвичай чекап проводять у приватній клініці та платить за нього сам пацієнт.

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За ідеєю чекап – це індивідуальний план обстеження залежно від віку, анамнезу, способу життя та інших параметрів. Ось тільки у платних клініках найчастіше пропонують ту саму диспансеризацію, лише за гроші. Ці чекапи не індивідуалізовані – максимум за статтю та віком і виглядають як позиція у прайс-листі з конкретним набором консультацій та аналізів, який не підлягає перегляду.

Як правильно пройти чекап

Чекап повинен починатися із консультації терапевта. Не варто брати у клініці стандартний набір обстежень. Принцип "чим більше – тим краще" тут не працює. Немає сенсу, наприклад, перевіряти гормони щитовидної залози без показань чи здавати кров на онкомаркери, якщо немає підозри на рак конкретного органу.

Тому лікар має зібрати інформацію про здоров'я пацієнта: чи є хронічні захворювання, алергії, чи були операції в минулому, які таблетки він приймає, що у нього за робота, як він харчується, які у нього шкідливі звички, на що хворіють родичі.

На підставі цього лікар складе індивідуальну програму обстежень: тільки так буде сенс. Якщо пацієнт сам звертається до клініки чи лабораторії, призначаючи собі аналізи, то, швидше за все, це буде зайва витрата грошей.

Однак, є "базові показники", які потрібно перевіряти всім, навіть якщо ви молоді і почуваєтеся добре.

Що перевірити, якщо вам за 30

У 30 років варто записатися до терапевта, стоматолога, офтальмолога, уролога та гінеколога, щоб перевірити ці показники:

Ріст, вагу та індекс маси тіла.

Тиск – не рідше одного разу на два роки. Якщо верхня цифра становить від 120 мм до 139 мм рт. ст. або нижня цифра – від 80 до 89 мм рт. ст., щороку.

Рівень холестерину – раз на 4 – 6 років.

Рівень цукру в крові, якщо тиск вищий за 130/80 мм рт. ст.

Стан зубів – один або два рази на рік для огляду та професійного чищення.

Зір – якщо є проблеми, кожні два роки або частіше за рекомендацією лікаря.

Статус щеплень – щепитися від грипу потрібно щороку, решта щеплень – за індивідуальним графіком.

Наявність статевих інфекцій. Залежить від статевої поведінки.

Також молодим жінкам потрібно проходити скринінг на рак шийки матки. Для цього є два способи: мазок Папаніколау кожні три роки або тест на вірус папіломи людини (ВПЛ) кожні п'ять років.